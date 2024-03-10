Офис мэра Лондона предложил водителям вместо утилизации пожертвовать автомобили Украине

Посредником для передачи британских автомобилей в Украину станет благотворительная организация British-Ukrainian Aid.

Related video

Мэрия Лондона предложила жителям города вместо утилизации своих автомобилей, не соответствующих экологическим требованиям ULEZ, пожертвовать их на гуманитарные и медицинские потребности Украине. Об этом сообщает офис мэра Лондона Садика Хана.

"Со следующей пятницы, 15 марта, заявители на программу утилизации будут иметь возможность пожертвовать свой автомобиль, не соответствующий требованиям ULEZ, для удовлетворения гуманитарных и медицинских потребностей в Украине, получив грант на утилизацию", — говорится в сообщении.

Министр транспорта Марк Харпер отметил, что правительство не видит никаких правовых препятствий, чтобы разрешить передачу в Украину автомобилей, подлежащие утилизации из-за несоответствия экологическим стандартам.

В прошлом месяце мэр попросил ведомство Transport for London (TfL) изучить, как эту схему можно использовать для поощрения пожертвований транспортных средств. TfL в качестве подходящего посредника для внедрения новой схемы выбрала зарегистрированную в Великобритании благотворительную организацию British-Ukrainian Aid (BUA).

Лондонская служба скорой помощи планирует также присоединиться к этой кампании, передав Украине 50 списанных автомобилей скорой помощи.

"Инфраструктура Украины была значительно повреждена в ходе конфликта, а доступ к медицинскому обслуживанию во многих регионах серьезно пострадал. Передача ряда различных транспортных средств украинским властям обеспечит гуманитарную и логистическую помощь, поскольку незаконная агрессия России продолжается", — отметили в офисе мэра Лондона.

Напомним, 10 марта сообщалось, что США и Япония готовятся обсудить помощь Украине. Ожидается, что глава правительства Японии и лидер США ускорят взаимодополняющие отношения и рассмотрят способы укрепления цепочки поставок оборонного оборудования Украине.