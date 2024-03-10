Офіс мера Лондона запропонував водіям замість утилізації пожертвувати автомобілі Україні

Посередником для передачі британських автомобілів в Україну стане благодійна організація British-Ukrainian Aid.

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Мерія Лондона запропонувала жителям міста замість утилізації своїх автомобілів, які не відповідають екологічним вимогам ULEZ, пожертвувати їх на гуманітарні та медичні потреби України. Про це повідомляє офіс мера Лондона Садіка Хана.

"З наступної п'ятниці, 15 березня, заявники на програму утилізації матимуть можливість пожертвувати свій автомобіль, який не відповідає вимогам ULEZ, для задоволення гуманітарних та медичних потреб в Україні, отримавши грант на утилізацію", — йдеться в повідомленні.

Міністр транспорту Марк Гарпер зазначив, що уряд не бачить жодних правових перешкод, щоб дозволити передачу в Україну автомобілів, які підлягають утилізації через невідповідність екологічним стандартам.

Минулого місяця мер попросив відомство Transport for London (TfL) вивчити, як цю схему можна використовувати для заохочення пожертвувань транспортних засобів. TfL як відповідного посередника для впровадження нової схеми обрала зареєстровану у Великій Британії благодійну організацію British-Ukrainian Aid (BUA).

Лондонська служба швидкої допомоги планує також долучитися до цієї кампанії, передавши Україні 50 списаних автомобілів швидкої допомоги.

"Інфраструктура України була значно пошкоджена під час конфлікту, а доступ до медичного обслуговування в багатьох регіонах серйозно постраждав. Передача низки різних транспортних засобів українській владі забезпечить гуманітарну та логістичну допомогу, оскільки незаконна агресія Росії триває", — зазначили в офісі мера Лондона.

Нагадаємо, 10 березня повідомлялося, що США і Японія готуються обговорити допомогу Україні. Очікується, що глава уряду Японії і лідер США прискорять взаємодоповнювальні відносини і розглянуть способи зміцнення ланцюжка поставок оборонного обладнання Україні.