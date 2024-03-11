Усиление мобилизации в Украине: могут ли призвать в ВСУ человека с инвалидностью

Законодательство защищает украинцев с этим статусом и предоставляет отсрочку. Однако это не означает, что граждане с инвалидностью сняты с учета и не могут оказаться в армии во время военного положения.

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В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этих условиях некоторые лица с инвалидностью могут быть призваны на военную службу. Деталями поделился юрист компании Prikhodko&Partners Андрей Лавренюк.

Согласно украинскому законодательству граждане с инвалидностью призванными в армию быть не могут.

"Но стоит помнить, о нынешней ситуации в Украине и введении военного положения", — подчеркнул Лавренюк.

Закон защищает украинцев, которые имеют статус инвалидности. Однако возможность их призыва в условиях мобилизации зависит от конкретных обстоятельств и потребностей войска. В то же время лица с инвалидностью всех групп (в том числе третьей) имеют право на отсрочку.

"Они не исключаются из воинского учета, поскольку 3 группа инвалидности в некоторых случаях предоставляется на определенный срок, с повторным переосвидетельствованием, в расчете на состояние здоровья лица", — отметил юрист.

Для того, чтобы мобилизовать человека с инвалидностью, для начала он должен пройти медосмотр. Врачи должны установить степень пригодности конкретного человека к военной службе. Если ВВК подтверждает, что гражданин с этим статусом не может служить по состоянию здоровья, его могут исключить с воинского учета.

"Однако это решение зависит от конкретных обстоятельств и учитывается индивидуально", — подчеркнул Лавренюк.

То есть украинский закон защищает лиц с инвалидностью в условиях военного положения, но готовность к службе каждого такого человека индивидуально определяется, учитывая состояние здоровья.

Напомним, адвокат Марина Бекало объяснила, где по закону может происходить вручение повестки и как она должна быть заполнена.

Юрист Диана Терновая рассказала, как подтвердить свое право на отсрочку и как действовать в случае отказа в ТЦК принимать соответствующие документы.