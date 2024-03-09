Мобилизация в Украине: кого из мужчин и женщин призовут в ВСУ в марте

В ряды ВСУ не мобилизуют мужчин до 27 лет, если те не проходили срочную службу. В случае принятия нового законопроекта, возраст военнообязанных без военного опыта снизят до 25 лет.

Related video

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, в это время в ряды ВСУ могут призвать всех военнообязанных граждан, которых ВВК признала годными к службе, и которые не забронированы и не имеют отсрочки. Издание NV подробнее рассказало, кого могут призвать на военную службу в ближайшее время.

Мужчин, которые не проходили срочную службу, могут мобилизовать в ВСУ после 27-летнего возраста. После принятия законопроекта о мобилизации №10449, возраст военнообязанных, которые не проходили срочную службу, однако могут быть призваны в армию, снизят до 25 лет.

Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", во время военного положения не происходит мобилизация срочников.

Кого из женщин могут мобилизовать в ВСУ

Согласно законодательству, женщин, которые стоят на воинском учете, могут мобилизовать в ряды ВСУ. Однако украинское военно-политическое руководство заявило, что не проводит мобилизацию женщин.

Кого из мужчин могут мобилизовать в ВСУ

Мобилизовать в ряды ВСУ могут следующие категории мужчин:

По состоянию здоровья:

признанных ВЛК годными в возрасте от 18 до 60 лет;

признанные ограниченно годными в возрасте от 18 до 60 лет.

По возрасту:

военнообязанные от 18 до 60 лет, если ранее проходили военную службу;

военнообязанные от 27 до 60 лет, если ранее не проходили военную службу.

По пребыванию на воинском учете:

военнообязанные от 18 до 60 лет, стоящие на учете;

военнообязанные от 18 до 60 лет, снятые с учета, однако если ВВК признает их годными или ограниченно годными к службе.

Исключенных с воинского учета мужчин могут мобилизовать, если те добровольно прошли ВВК высшей инстанции, которая признала их годными или ограниченно годными к службе, и если они не осуждены за тяжкое или особо тяжкое преступление.

Кроме этого, по собственному желанию могут мобилизовать лиц с инвалидностью, или тех, кто имеет отсрочку, если ВВК признает их пригодными или ограниченно пригодными к службе.

Напомним, существует две категории военнообязанным граждан, которых не могут забронировать от мобилизации несмотря на то, что предприятие, где те работают, имеет на это право.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на фронте нужны мотивированные военные, поэтому государство должно работать с общественным мнение относительно мобилизации. В частности, стоит объяснять, что другого варианта, кроме защиты страны, нет.