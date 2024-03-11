Посилення мобілізації в Україні: чи можуть призвати в ЗСУ особу з інвалідністю

Законодавство захищає українців з цим статусом та надає відстрочку. Однак це не означає, що громадяни з інвалідністю зняті з обліку й не можуть опинитись у війську під час воєнного стану.

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В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. В цих умовах деякі особи з інвалідністю можуть бути призвані на військову службу. Деталями поділився юрист компанії Prikhodko&Partners Андрій Лавренюк.

Відповідно до українського законодавства громадяни з інвалідністю призваними в армію бути не можуть.

"Але варто пам‘ятати, про нинішню ситуацію в Україні і введення воєнного стану", — наголосив Лавренюк.

Закон захищає українців, які мають статус інвалідності. Проте можливість їхнього призову в умовах мобілізації залежить від конкретних обставин та потреб війська. Водночас особи з інвалідністю усіх груп (зокрема третьої) мають право на відстрочку.

"Вони не виключаються з військового обліку, оскільки 3 група інвалідності в деяких випадках надається на певний термін, з повторним переоглядом, з розрахунку на стан здоров’я особи", — зазначив юрист.

Для того, щоб мобілізувати особу з інвалідністю, для початку вона має пройти медогляд. Лікарі мають встановити ступінь придатності конкретної людини до військової служби. Якщо ВЛК підтверджує, що громадянин з цим статусом не може служити через стан здоров’я, його можуть виключити з військового обліку.

"Проте це рішення залежить від конкретних обставин і враховується індивідуально", — підкреслив Лавренюк.

Тобто український закон захищає осіб з інвалідністю в умовах воєнного стану, але готовність до служби кожної такої людини індивідуально визначається з огляду на стан здоров’я.

Нагадаємо, адвокатка Марина Бекало пояснила, де за законом може відбуватись вручення повістки та як вона має бути заповнена.

Юристка Діана Тернова розповіла, як підтвердити своє право на відстрочку та як діяти в разі відмови у ТЦК приймати відповідні документи.