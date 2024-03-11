Узкопрофильные мастера: почему западные танки не являются штурмовыми машинами (фото)

Военные эксперты отмечают, что концепция создания западных танков существенно отличается от советской парадигмы, поскольку они разрабатывались, прежде всего, как противотанковое средство.

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Существует мнение, что танки западных образцов, такие как Leopard 2, Abrams и Challenger 2, создавались для выполнения штурмовых противопехотных задач. Между тем западные оружейники проектировали данную технику с учетом иного понимания концепции ведения боевых действий, в отличие от специалистов в СССР. Об особенностях западных танков, которые скорее являются "узкопрофильнми мастерами", а не "универсальными солдатами", рассказали 11 марта обозреватели Defense Express.

В материале говорится, что при создании танков западные и советские конструкторы опирались на различные догмы ведения войны, которые имели принципиальные отличия. Если для советских инженеров отправной точкой была машина Т-34, как массовый и универсальный танк, то для западных специалистов, вектор развития был задан машиной MBT-70, которая была совместным проектом США и ФРГ, созданным как ответ на советский Т-64.

Именно MBT-70 стал "прародителем" современных танков Leopard 2 и Abrams, отмечают эксперты. Его концепция представляла собой не универсальный танк, а мобильную противотанковую систему. Иными словами западные специалисты создавали средство, которое должно было остановить армаду советских танков в случае вторжения.

Американский танк MBT-70

Никаких фугасов

В частности, эксперты отметили такую деталь, что изначально 120-мм пушка Rh-120 для танков Leopard 2 не предусматривала использование осколочно-фугасных боеприпасов. И здесь вопрос не в проблеме разработки таких снарядов, а в том, что перед танками не ставили задач, которые предусматривали бы применение таких боеприпасов. Между тем для борьбы с пехотой противника все же был предусмотрен боеприпас DM12 или его американский аналог M830 HEAT-MP-T.

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Обозреватели отмечают, что такая ситуация продолжалась вплоть до 1990-х, до тех пор пока в США не стали снимать с вооружения машину M728 CEV с короткоствольной 165-мм пушкой, которая вела огонь специальными осколочно-фугасными HESH-снарядами.

Ситуация изменилась уже к концу 1990-х, когда Южная Корея попросила разработать специальный танковый боеприпас для борьбы с пехотными укреплениями противника. Таким образом появился снаряд M908 HE-OR-T, который является переделкой кумулятивного M830. Затем в 2004 появился противопехотный снаряд M1028, а конце 2000-х для Abrams и Leopard 2 появился снаряд DM11, который начинен вольфрамовыми шариками и имеет возможность программированного подрыва.

Танковый боеприпас DM11

Что касается британских Challenger 2 с его специфическим нарезным орудием L30A1, то у него вообще нет противопехотных средств поражения. Танк ведет огонь бронебойными, домовыми и HESH-боеприпасами.

Советская школа танкостроения

На территории СССР инженеры создавали несколько проектов основных боевых танков. Речь идет о таких машинах как Т-64Б, Т-72 и Т-80. При этом их разработкой занимались три разные КБ — в Харькове, в Ленинграде и в Нижнем Тагиле. Еще в 50-х годах советские оружейники пошли путем универсализации, отказавшись от градации на легкие средние и тяжелые танки.

В итоге получились машины с разными обозначениями в названии. Они имели одинаковые вооружение, прицелы и электронику, но различались по трем основным узлам — двигатель, механизм заряжания и ходовая часть.

Основным осколочно-фугасным снарядом стал боеприпас ЗВОФ36 для танковых орудий Д-81. Однозначно этот снаряд предусматривает уничтожения пехоты противника, поскольку приведенная площадь его поражения равняется около 300 кв. м.

Танк Т-72

Выводы

Таким образом западные танки остаются специализированными машинами, которые предназначены для борьбы с техникой противника. Поэтому их нельзя считать штурмовой техникой в парадигме массовых советских танков.

"Наличие в них противопехотных боеприпасов — следствие решения хотя бы чем-то закрыть отсутствующий в базовой версии функционал, который не закладывался при разработке", — подытожили обозреватели.

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