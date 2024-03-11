Побег от мобилизации: как в Украине наказывают за нелегальное пересечение границы

Законодательство предусматривает и административную, и уголовную ответственность за побег из страны. Нарушителя даже могут осудить за уклонение от мобилизации, и тогда отделаться штрафом не получится.

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В Украине объявлены военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому часть мужчин не может выехать за границу. Однако это не означает, что граждане не пытаются найти лазейки или же просто сбежать. Адвокат компании Prikhodko&Partners Алексей Панасенко объяснил, как за это могут наказать.

Если человек возраста от 18 до 60 лет пересекает границу без законных оснований, за это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

"Это зависит от каждого конкретного случая", — отметил юрист.

Наказание за нелегальное пересечение границы предусматривают 358, 369 и 336 статьи Уголовного кодекса Украины. Каждая из этих статей регулирует ответственность в зависимости от конкретных обстоятельств.

В частности, для побега за границу украинец может прибегнуть к подделке документов. Как объяснил Панасенко, чаще всего подделывают выводы ВВК. В таких случаях нарушителя могут оштрафовать или приговорить к ограничению свободы.

Также гражданин может попытаться выехать из страны благодаря взятке. Адвокат рассказал, что чаще всего "подкупить" пытаются пограничников.

За пропуск лица через границу наказывают независимо от того, удалось ему убежать или нет. За это предусмотрены штрафные санкции и лишение свободы на срок от четырех лет.

Также в некоторых случаях пересечение границы могут квалифицировать как уклонение от мобилизации. То есть речь идет о мужчинах, которые решили сбежать из Украины, чтобы уберечь себя от призыва. Тогда нарушителя могут приговорить к лишению свободы на 2-5 лет.

Итак, за незаконное пересечение границы украинцу может грозить штраф, ограничение или лишение свободы. Наказание зависит от обстоятельств конкретного случая и инкриминируемой беглецу статьи.

"Нелегальное пересечение границы в условиях военного положения — серьезное нарушение действующего законодательства, которое предусматривает ряд тяжелых правовых последствий. Именно поэтому не стоит даже пытаться пересечь государственную границу без наличия на это соответствующих оснований", — подчеркнул Панасенко.

Напомним, юрист Андрей Лавренюк ответил, могут ли в Украине мобилизовать человека с инвалидностью.

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