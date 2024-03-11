Втеча від мобілізації: як в Україні карають за нелегальний перетин кордону

Законодавство передбачає і адміністративну, і кримінальну відповідальність за втечу з країни. Порушника навіть можуть засудити за ухилення від мобілізації, і тоді відбутись штрафом не вийде.

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В Україні оголошені воєнний стан та загальна мобілізація, тож частина чоловіків не може виїхати за кордон. Однак це не означає, що громадяни не намагаються знайти лазівки або ж просто втекти. Адвокат компанії Prikhodko&Partners Олексій Панасенко пояснив, як за це можуть покарати.

Якщо чоловік віку від 18 до 60 років перетинає кордон без законних підстав, за це передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

"Це залежить від кожного конкретного випадку", — зазначив юрист.

Покарання за нелегальний перетин кордону передбачають 358, 369 та 336 статті Кримінального кодексу України. Кожна з цих статей регулює відповідальність залежно від конкретних обставин.

Зокрема, для втечі за кордон українець може вдатись до підроблення документів. Як пояснив Панасенко, найчастіше підроблюють висновки ВЛК. В таких випадках порушника можуть оштрафувати або засудити до обмеження волі.

Також громадянин може спробувати виїхати з країни завдяки хабарю. Адвокат розповів, що найчастіше "підкупити" намагаються прикордонників.

За пропуск особи через кордон карають незалежно від того, вдалося їй втекти чи ні. За це передбачені штрафні санкції та позбавлення волі на строк від чотирьох років.

Також в деяких випадках перетин кордону можуть кваліфікувати як ухилення від мобілізації. Тобто йдеться про чоловіків, які вирішили втекти з України, щоб вберегти себе від призову. Тоді порушника можуть засудити до позбавлення волі на 2-5 років.

Отже, за незаконний перетин кордону українцю може загрожувати штраф, обмеження або позбавлення волі. Покарання залежить від обставин конкретного випадку та інкримінованої утікачу статті.

"Нелегальний перетин кордону в умовах воєнного стану — серйозне порушення чинного законодавства, яке передбачає ряд важких правових наслідків. Саме тому не варто навіть намагатися перетнути державний кордон без наявності на це відповідних підстав", — підкреслив Панасенко.

Нагадаємо, юрист Андрій Лавренюк відповів, чи можуть в Україні мобілізувати особу з інвалідністю.

Адвокатка Марина Бекало розповіла, де за законом можуть вручити повістку та як вона має виглядати.