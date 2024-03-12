Более 900 в день: в РФ сильно выросли военные кладбища на фоне войны в Украине, — СМИ (фото)

Британский офицер Питер Ингрэм рассказал, что увеличения количества могил на кладбищах показывает, что российские мобилизованные платят огромную цену за скромные территориальные "приобретения" РФ.

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На спутниковых снимках можно увидеть, как сильно выросли российские военные кладбища на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом пишет издание The Telegraph.

По словам журналистов, что с начала вторжения в феврале 2022 года кладбища, связанные с элитными подразделениями, такими как гвардейская воздушно-десантная дивизия, гвардейская моторизованная дивизия и ЧВК "Вагнер", значительно выросли в размерах.

Это можно увидеть на спутниковых фото Maxar Technologies. К примеру, на одном участке Тульского кладбища количество могил выросло примерно в четыре раза в период с октября 2021 года по апрель 2023 года.

Тульское кладбище в 2023 году Фото: The Telegraph

Кроме того, как сообщается, на Богородском кладбище, которое находится рядом был пристроен совершенно новый участок. Он, судя по всему, увеличился в три раза.

Богородское кладбище Фото: The Telegraph

Издание пишет, что эти кладбища связаны со 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизией. Ее солдаты принимали участие в боях за Бахмут.

Бывший офицер разведки британской армии и специалист по планированию НАТО, полковник Филип Ингрэм назвал эти изображения "поразительными". По его словам, они показывают огромную цену, которую приходится платить российским мобилизованным.

"Я не удивлен явным ростом кладбищ возле баз, поскольку в настоящее время Россия теряет более 900 военнослужащих в день при минимальных территориальных приобретениях", — рассказал он.

Журналисты отметили, что по данным Министерства обороны Великобритании, потери РФ в войне против Украины составляют около 70 тысяч человек убитыми. Однако в США считают, что эта цифра может достигать и 120 тысяч убитыми.

"Реальность для россиян такова, что увеличение размеров этих кладбищ не полностью отражает истинное количество погибших русских", — сказал Ингрэм.

По его словам, тела многих убитых оккупантов остаются на поле боя.

Кладбище ЧВК Вагнер в России Фото: The Telegraph

Издание отметило, что Бакинское и Березовское кладбища, которые связаны с ЧВК "Вагнер", значительно расширились с февраля 2022 года. Считается, что с начала войны погибло до 21 000 бойцов "вагнеровцев".

Напомним, в ВМС озвучили потери Черноморского флота России. По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, украинцы поразили 27 единиц ЧФ РФ, однако в Черном море все еще сохраняется присутствие российских ракетоносителей.