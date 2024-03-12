Серьезные потери и сбитая "Точка-У": росСМИ сообщили подробности боя с ДРГ на границе

Медиа утверждают, что системы ПВО якобы перехватили 7 дронов, 8 реактивных снарядов РСЗО Vampire и одну ракету "Точка-У". Более того, СМИ уверяют, что бои на границе в Курской области продолжались всего 25 минут.

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Российские пограничники якобы смогли остановить попытку прорыва российских добровольцев из РДК, "Легиона свобода России" и "Сибирского батальона" на территорию Курской области, а стрелковый бой длился 25 минут. Об этом сообщает российское издание Mash.

"Стрелковые бои с ВСУ сегодня действительно были. Например, в поселке Теткино Курской области в районе 8 утра. Длились они всего 25 минут. По информации Минобороны, отбито четыре атаки украинских ДРГ. Так же в районе населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области. Там все началось в районе 3 часов ночи, враг использовал танки и бронетехнику", — пишет издание.

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СМИ добавляет, что на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки якобы уничтожено до 60 украинских диверсантов, в районе Нехотеевки — 3 танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино — 2 танка.

"В то же время над Белгородом и Курском работала ПВО. Минобороны РФ сообщало о ликвидации 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и ракеты ТРК "Точка-У", а также о перехвате 7 БпЛА. Кроме того, в Воронеже впервые с начала "СВО" была объявлена ракетная опасность, включали сирены, — пишет Mash.

Между тем в российских пабликах сообщают, что есть серьезные потери среди пограничников РФ, а также что были взорваны склады с боеприпасами.

"На Брянщине удалось отбить атаку диверсантов, которые зашли с территории Украины. В Белгородской и Курской областях боевые столкновения в приграничных селах продолжаются. Источники сообщают, что на территорию Курской области зашло не менее 15 единиц вражеской техники, в том числе танки и БМП. Полностью зачистить диверсантов пока не удалось", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские диверсанты использовали артиллерию для ударов по складам и штабам в указанных приграничных областях. В Белгородской области якобы были потеряны два засекреченных штаба, которые размещались под землей. Есть погибшие среди офицеров.

Рейд РДК, ЛСР и "Сибирского батальона" в РФ

12 марта в российских соцсетях появились сообщения о появлении танков на улицах приграничных сел в Белгородской и Курской области. Бойцы "Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и "Сибирского батальона" объяснили, что начинается новый рейд на территорию РФ.

В ГУР Минобороны сообщили, что операцию в РФ начали добровольческие батальоны, которые действуют самостоятельно и состоят из россиян и, в конце концов, находятся у себя дома.