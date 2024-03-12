"Они на 20 км впереди нас": Зеленский указал на преимущество РФ в секторе дальнобойного оружия

Ситуация на фронте, как отметил президент, может измениться за "месяц или неделю", если украинское войско не получит достаточной поддержки.

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Украина остро нуждается в дальнобойном вооружении, поскольку РФ опережают нашу страну в этом вопросе. Президент Украины Владимир Зеленский предоставил BFMTV обновленную информацию о войне России против Украины.

Руководитель государства рассказал, что российское войско не завоевало Авдеевку, а "просто полностью разрушило его, а потом снова вошло". Зеленский на том, что существует нехватка артиллерийских боеприпасов, воздушная блокада, российское дальнобойное оружие и высокая плотность российских беспилотников.

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"Они опережают нас на 20 километров", — пояснил он.

Зеленский добавил, что войско страны-агрессора "теряет большое количество своих жизненно важных сил". Президент добавил, что эта ситуация может измениться за "месяц или неделю", если наше войско не получит достаточной поддержки. В то же время он заявил, что "продвижение России остановлено".

Война РФ против Украины и снаряды и снаряды

Россия производит около 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, что составляет около 3 млн в год. В то время США и Европа вместе имеют мощность производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов. Сейчас РФ, как информирует CNN со ссылкой на разведку НАТО, выпускает примерно 10 тысяч снарядов в день. В то же время Украина может производить только 2 тысячи. Аналитики утверждают, что войну выиграет тот, кто выпустит больше артиллерийских снарядов.

CNN пишет, что заводы по производству снарядов в России работают круглосуточно. Там трудоустроены около 3,5 млн человек. Кроме того, Россия получает снаряды от Ирана и Северной Кореи.

Напомним, 12 марта стало известно, что авиация ВСУ уничтожила пункт управления на танкере под флагом РФ "Механик Погодин" Враг на судне установил наблюдательный пост для ведения разведки, а также средства РЭБ. Судно использовали как платформу для ударов и атак FPV-дронами по территории Херсонской области.