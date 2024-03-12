Черный вторник. Что известно об ударах БПЛА, рейде и падении Ил-76 в России

На российской территории с самого утра неспокойно. Сначала БПЛА атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Кстово, затем россияне-добровольцы пошли на штурм Курской и Белгородской области, а еще позже упал Ил-76 из-за возгорания двигателя.

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С ночи 12 марта Россия под ударами. Ночью были атакованы нефтеперерабатывающие объекты, утром началась операция РДК, ЛСР и Сибирского батальона в Курской и Белгородской областях, а потом еще и упал самолет Ил-76. Фокус собрал все, что известно об ударах по российским объектам за сутки.

Куда ударили беспилотники — ночные атаки по РФ

По данным российских СМИ, беспилотники были зафиксированы в Курской, Нижегородской, Белгородской, Воронежской, Курской, Московской, орловской и Тульской областях. Целями беспилотников была в основном нефтеперерабатывающая промышленность РФ. Известно о поражении двух объектов:

нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово, Нижегородская область;

нефтебаза в Орле.

Как пишет Reuters, десятки беспилотников атаковали российские объекты во время масштабной ночной атаки. Нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области — это второй крупнейший завод в РФ. Источники издания сообщили, что в результате удара БПЛА был поврежден главный блок перегона сырой нефти АВТ-6, что означает как минимум остановку половины производства. За год нефтеперерабатывающий завод перерабатывал 15,8 млн тонн сырой нефти или 5,8% от общего объема переработанной нефти.

Кроме нефти "Лукойл" перерабатывал в Кстово 11% от общего объема бензина, 6,4% дизтоплива, 5,6% мазута и 7,4% авиационного топлива. Также OSINT-аналитик Neonhandrail установил точное место удара по НПЗ в Нижегородской области РФ. В Defense Express обратили внимание, что на НПЗ 6 января 2024 года из-за поломки компрессионного оборудования вышла из строя еще одна установка каталитического крекинга. Заказать запчасти невозможно из-за западных санкций, поэтому не исключено, что объект полностью вышел из строя.

Всего в РФ заявляют о 25 сбитых беспилотниках в нескольких областях. Не исключено, что беспилотники атаковали и другие цели, но информации о них не было в открытом доступе. В Санкт-Петербурге загорелась Южная ТЭЦ, но в росСМИ заявляют, что горело складское помещение.

Операция РДК, ЛСР и Сибирский батальон прорвали границу РФ

На утро 12 марта российские добровольцы из состава РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона объявили о начале операции на территории РФ. Боевые действия фиксировались в Лозовой Рудке Белгородской области и в Теткино Курской области.

Боевые действия продолжаются в н.п. Теткино Фото: DeepStateMAP

В 13:24 в легионе "Свобода России" заявили, что поселок Теткино перешел под контроль российских освободительных сил. Армия РФ покидает позиции. Позже в ЛСР добавили, что бои за населенный пункт продолжаются.

Российский добровольческий корпус опубликовал видео, как танк прорывает оборону государственной границы РФ. В Главном управлении разведки отмечают, что они не контролируют операции трех подразделений. Они действуют автономно и выполняют общественно-политические задачи. Сейчас они выполняют операции на территории Курской и Белгородской областях. Цель операции в ГУР не называют. По словам Андрея Юсова, бойцы сами могут сообщить о цели боевых действий.

Видео с таймкодом

В ходе боевых действий также сообщалось, что беспилотник поразил Белгородскую администрацию. В здании повылетали окна и немного повредился фасад. По данным мэрии города, пострадали четыре человека, из которых двое госпитализированы.

Также российские власти сообщали об обстреле Щебекино и Грайворона. Утверждается, что в Щебекино попал снаряд в жилой дом. Пострадавших не было, однако под удар попали три промышленных предприятия. Заявляется, что там только выбило окна в административных зданиях. В Белгороде была слышна стрельба на улицах, а очевидцы событий фиксировали удары БПЛА. Губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков сообщал о работе ПВО в регионе, но в результате были обнаружены повреждения домов и гражданской инфраструктуры.

Повреждение Белгородской администрации Фото: РИА Новости

При этом в Федеральной службе РФ еще утром заявили, что они сорвали попытку "киевского режима" прорваться на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Заявляется, что они уничтожили 60 военных, 5 танков и БТР. Было опубликовано видео с подбитой техникой, которая якобы принадлежала российским добровольцам. Вместе с тем ЛРС показали поражение российского бронетранспортера БТР-82 в Теткино.

Падение Ил-76 в Ивановской области

В Ивановской области РФ упал российский транспортный самолет Ил-76 возле кладбища села Богородское. На видео, которые были распространены в сети, заметно, что загорелся двигатель у транспортника. Поисковые работы уже завершены. Во время взлета с аэродрома "Северный" упал самолет Ил-76. Причина аварии в настоящее время устанавливается. В результате удара погиб весь экипаж и несколько человек на борту — 17 человек. Экипаж самолета состоял из семи военных.

В российском телеграмм-канале "ВЧК-ОГПУ" заявляют, что аэропорт "Северный" является одной из баз дислокации самолетов ДРЛО, в том числе А-50. Поэтому на борту упавшего самолета могли быть офицеры редкого самолета-разведчика.

Скриншот сообщения ВЧК-ОГПУ об Ил-76

Ил-76 — это советский военно-транспортный самолет, которых в РФ сотни единиц. С начала полномасштабной войны это уже вторая потеря борта из-за возгорания двигателя.