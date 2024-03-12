Чорний вівторок. Що відомо про удари БПЛА, рейд і падіння Іл-76 у Росії

На російській території з самого ранку неспокійно. Спочатку БПЛА атакували один з найбільших нафтопереробних заводів у Кстово, потім росіяни-добровольці пішли на штурм Курської і Бєлгородської області, а ще пізніше впав Іл-76 через займання двигуна.

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З ночі 12 березня Росія під ударами. Вночі були атаковані нафтопереробні обʼєкти, вранці почалася операція РДК, ЛСР і Сибірського батальйону в Курській і Бєлгородській областях, а потім ще й впав літак Іл-76. Фокус зібрав все, що відомо про удари по російських обʼєктах за добу.

Куди ударили безпілотники – нічні атаки по РФ

За даними російських ЗМІ, безпілотники були зафіксовані в Курській, Нижньогородській, Бєлгородській, Воронізькій, Курській, Московській, орловській і Тульській областях. Цілями безпілотників була здебільшого нафтопереробна промисловість РФ. Відомо про ураження двох обʼєктів:

нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово, Нижньогородська область;

нафтобаза в Орлі.

Як пише Reuters, десятки безпілотників атакували російські обʼєкти під час масштабної нічної атаки. Нафтопереробний завод у Нижньогородській області — це другий найбільший завод у РФ. Джерела видання повідомили, що в результаті удару БПЛА було пошкоджено головний блок перегону сирої нафти АВТ-6, що означає як мінімум зупинку половини виробництва. За рік нафтопереробний завод переробляв 15,8 млн тонн сирої нафти або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти.

Окрім нафти "Лукойл" переробляв у Кстово 11% від загального обсягу бензину, 6,4% дизпалива, 5,6% мазуту і 7,4% авіаційного палива. Також OSINT-аналітик Neonhandrail встановив точне місце удару по НПЗ в Нижньогородській області РФ. У Defense Express звернули увагу, що на НПЗ 6 січня 2024 року через поломку компресійного обладнання вийшла з ладу ще одна установка каталітичного крекінгу. Замовити запчастини неможливо через західні санкції, тому не виключено, що обʼєкт повністю вийшов із ладу.

Загалом у РФ заявляють про 25 збитих безпілотників у кількох областях. Не виключено, що безпілотники атакували і інші цілі, але інформації про них не було у відкритому доступі. У Санкт-Петербурзі зайнялася Південна ТЕЦ, але у росЗМІ заявляють, що горіло складське приміщення.

Операція РДК, ЛСР і Сибірський батальйон прорвали кордон РФ

На ранок 12 березня російські добровольці зі складу РДК, Легіону "Свобода Росії" і Сибірського батальйону оголосили про початок операції на території РФ. Бойові дії фіксувалися в Лозовій Рудці Бєлгородської області і у Тьоткіно Курської області.

Бойові дії тривають в н.п. Тьоткіно Фото: DeepStateMAP

О 13:24 в легіоні "Свобода Росії" заявили, що селище Тьоткіно перейшло під контроль російських визвольних сил. Армія РФ покидає позиції. Пізніше в ЛСР додали, що бої за населений пункт тривають.

Російській добровольчий корпус опублікував відео, як танк прориває оборону державного кордону РФ. В Головному управлінні розвідки наголошують, що вони не контролюють операції трьох підрозділів. Вони діють автономно і виконують суспільно-політичні задачі. Зараз вони виконують операції на території Курської і Бєлгородській областях. Ціль операції в ГУР не називають. За словами Андрія Юсова, бійці самі можуть повідомити про мету бойових дій.

Відео з таймкодом

В ході бойових дій також повідомлялось, що безпілотник уразив Бєлгородську адміністрацію. В будівлі повилітали вікна й трохи пошкодився фасад. За даними мерії міста, постраждало четверо людей, з яких двох госпіталізовано.

Також російська влада повідомляла про обстріл Щебекиного і Грайворона. Стверджується, що у Щебекино влучив снаряд у житловий будинок. Постраждалих не було, проте під удар потрапили три промислових підприємства. Заявляється, що там тільки вибило вікна в адміністративних будівлях. В Бєлгороді була чутна стрільба на вулицях, а очевидці подій фіксували удари БПЛА. Губернатор Бєлгородщини Вʼячеслав Гладков повідомляв про роботу ППО в регіоні, але як наслідок були виявлені пошкодження будинків і цивільної інфраструктури.

Пошкодження Бєлгородської адміністрації Фото: РИА Новости

При цьому у Федеральній службі РФ ще вранці заявили, що вони зірвали спробу "київського режиму" прорватися на прикордонну територію Росії в Бєлгородській і Курській областях. Заявляється, що вони знищили 60 військових, 5 танки і БТР. Було опубліковано відео з підбитою технікою, яка нібито належала російським добровольцям. Разом з тим ЛРС показали ураження російського бронетранспортера БТР-82 в Тьоткіно.

Падіння Іл-76 в Іванівській області

В Іванівській області РФ впав російський транспортний літак Іл-76 біля кладовища села Богородське. На відео, які були розповсюджені у мережі, помітно, що загорівся двигун у транспортника. Пошукові роботи вже завершені. Під час зльоту з аеродрому "Северный" впав літак Іл-76. Причина аварії наразі встановлюється. В результаті удару загинув весь екіпаж і кілька людей на борту — 17 осіб. Екіпаж літака складався з семи військових.

В російському телеграм-каналі "ВЧК-ОГПУ" заявляють, що летовище "Северный" є однією з баз дислокації літаків ДРЛО, в тому числі А-50. Відтак на борту літака, що впав могли бути офіцери рідкісного літака-розвідника.

Скриншот допису ВЧК-ОГПУ про Іл-76

Іл-76 — це радянський військово-транспортний літак, яких у РФ сотні одиниць. З початку повномасштабної війни це вже друга втрата борту через займання двигуна.