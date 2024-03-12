В Харькове заработали блокпосты, в городе пробки: мэр объяснил, что происходит (видео)

По информации местных СМИ, город парализовало из-за возобновления работы огромного количества блокпостов. Мэр Терехов отметил, что все происходит "планово".

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Во вторник, 12 марта, утром в Харькове и пригороде появились пробки на дорогах из-за восстановления значительного количества блокпостов. Об этом сообщает издание Kharkiv Today.

Блокпосты также восстановлены на подъездах к городу — кроме тех, что были в начале полномасштабного вторжения России, оборудованы еще и новые. Представители полиции и иногда бойцы территориальной обороны проверяют документы, просят открыть багажники. Из-за этого на многих дорогах образовались большие пробки.

"Город парализован. Нельзя никуда вовремя доехать. Обратите внимание при планировании поездок. У нас блокпост поставили прямо на мосту, никогда его там не было. Из-за этого длиннющий затор в обе стороны. Водителей массово просят показать документы, открыть багажники. Все вежливо, но без объяснения причин", — сообщил водитель Сергей Калинин.

По информации Kharkiv Today, это не учения СБУ, потому что они всегда заблаговременно предупреждают об антидиверсионных мероприятиях.

"Учения проходят по инициативе Оперативной группировки войск "Харьков". Они продлятся несколько дней", — уточнили в издании.

Горожан успокаивает харьковский городской голова Игорь Терехов, который в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал, что в Харькове 12 марта начались плановые военные учения.

"Хочу успокоить харьковчан, потому что сегодня начались плановые учения военных, касающиеся блокпостов. Поэтому прошу быть спокойными, ничего страшного не случилось. Это учения, которые проводим через определенные периоды времени. Все планово", — сообщил мэр.

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