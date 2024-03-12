В самолете Ил-76, который упал в РФ, находились оренбургские летчики, — губернатор

В результате инцидента погибли 16 человек. По одной из версий, на борту могли быть еще несколько незарегистрированных пассажиров

Related video

Оренбургские летчики погибли в результате авиакатастрофы Ил-76 в Ивановской области в России. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"Тяжелые новости пришли сегодня из Иваново. Разбился военно-транспортный самолет Ил-76, который базировался в Ивановской области. Это большая потеря для всей страны и наших Вооруженных Сил. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики", — написал он.

Гуэрнатор отметил, что оренбургские летчики окончательно выполнили долг перед Родиной.

Падение Ил-76 в Ивановской области

Напомним, что 12 марта стало известно о падении военно-грузового самолета Ил-76 в Ивановской области. Самолет базировался в Твери. На месте падения свидетели увидели столб черного дыма, а к моменту "приземления" заметили огонь под крылом воздушного судна.

В результате падения самолета Ил-76 погибли 16 человек. По одной из версий, на борту могли быть еще несколько незарегистрированных пассажиров.

В Минобороны РФ подтвердили падение Ил-76 на расстоянии 700 км от границы Украины. Среди обломков отыскали тела 10 человек.