Рейды РДК и ЛСР в Курской и Белгородской областях посвятили выборам президента РФ, — доброволец

Боец из легиона "Свобода России" Алексей Барановский обратился к международному сообществу, странам Запада и США, чтобы они не признавали Владимира Путина как легитимного президента после выборов.

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Сейчас в Курской и Белгородской областях РФ продолжаются боевые действия, российские добровольцы активно применяют беспилотники. Об этом сообщил военный из легиона "Свобода России" Алексей Барановский в комментарии для Kyiv Post.

"Уничтожено несколько единиц бронетехники ВС РФ, в частности боевые машины пехоты. Ситуация еще продолжает развиваться", — добавил он.

Эвакуация губернатора Белгорода Гладкова

Также Барановский прокомментировал журналистам слухи о том, что губернатор российского Белгорода Вячеслав Гладков собирается эвакуироваться.

"Гладков не дурак. Он понимает, что имеет большие шансы одним из первых попасть под Международный трибунал, поэтому совсем не удивительно, если этот недогубернатор первым сбежит из Белгорода", — говорит военный.

Рейды посвящены выборам президента России

По словам Барановского, российские добровольцы посвятили нынешний рейд выборам президента РФ Владимира Путина, которые должны состояться с 15 по 17 марта.

"Мы посвятили эту операцию электоральным процедурам, и, как неравнодушные граждане России, решили высказать свое мнение относительно этих выборов и Путинского режима", — отмечает он.

Алексей Барановский, боец легиона "Свобода России" Фото: Соцсети

Кроме того, по мнению военного из легиона "Свобода России", сейчас удачное время, чтобы гражданскую позицию добровольцев услышали не только внутри РФ, но и за ее пределами.

"Мы обращаемся ко всему международному сообществу, странам Запада, Соединенным Штатам, к их руководству, чтобы они не признавали Путина как легитимного президента после этих выборов", — говорится в сообщении.

Также Барановский отметил, что выборы президента РФ неконкурентные и "вообще не выборы".

"По российским законам во время фактического военного положения нельзя проводить никаких выборов или референдумов, но они все равно их проводят. То есть даже по российскому законодательству эти выборы должны быть признаны незаконными. Мы, как неравнодушные граждане, решили обратить на это внимание всех заинтересованных наблюдателей, международного сообщества прежде всего", — отметил он.

Удары ВС РФ по домам мирных жителей

Кроме того, военный подтвердил информацию о том, что армия Российской Федерации обстреливает дома мирных жителей.

"Все так и есть. Это стиль ведения войны путинской армии. Как они не считались с потерями среди гражданского населения в Украине, то же самое они сейчас делают на пока что своей территории", — рассказывает доброволец.

Рейды в Курской и Белгородской областях: что известно

Напомним, 12 марта бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что на границе с Украиной в районе Белгородской области идет бой. По его словам, Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" прорвались на территорию региона.

Позже в РДК показали, как их танк прорвал государственную границу РФ и атаковал. Российские добровольцы на танке сделали три выстрела в разные стороны на территорию РФ. В пресс-службе РДК не отметили, в какой области это произошло.

Впоследствии аналитики DeepState сообщили, что российские освободительные силы ведут активные бои в районе пяти населенных пунктов. ВС РФ частично отступили на запасные позиции, которые находятся за селами.