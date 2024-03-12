Кадыров мог "покупать" военнопленных ВСУ для своего обменного фонда: в СМИ назвали причину

Глава Чечни, как рассказал бывший спикер чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура Ислам Белокиев, пытается сделать себе рекламу среди подчиненных за счет бойцов ВСУ. "Кадыровцев" обменивают гораздо быстрее, чем россиян из других подразделений.

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Чечня может "покупать" часть взятых в плен украинских военнослужащих, чтобы в дальнейшем использовать их для обмена на бойцов подразделений своей республики. Об этом говорится в материале "Кавказ.Реалии".

О том, что существует практика выкупа украинских военнопленных чеченскими подразделениями уже рассказывал представитель украинского координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко в интервью для газеты The Times. По его словам, украинских защитников, которые попали в плен, направляют в Грозный и удерживают там в подвалах, пока не придет время для обмена на "своих".

Есть как минимум два подтвержденных случая, что Чечня действительно пытается использовать украинцев в свою пользу. Еще в прошлом году из Грозного обменяли двух бойцов ВСУ — Вячеслава Левицкого и Сергея Потремая.

Первый в интервью телеканалу "Суспiльне" несколько месяцев назад поведал, что был захвачен россиянами в районе Авдеевки. Тогда его ранили вражеские обстрелы и он потерял сознание. Военнослужащие "ДНР" несколько дней держали Вячеслава Левицкого в погребе, после чего передали "кадыровцам". Там он уже и встретился со втором украинским защитников, которого продали в Чечню. Это был Сергей Потремай.

Второй пленный вспоминал в сюжете "ТСН", что бойцы "ДНР" держали его в подвале уже полтора месяца, где постоянно избивали и угрожали расстрелять. После "переезда" в Чечню его поставили ухаживать за Вячеславом Левицким. Всего в Грозном вместе с ним находились 39 украинских пленных и лишь 9 из них вернулись в Украину в ходе обмена.

Украинский военнослужащий Владимир Жемчугов в эфире "Киев 24" также рассказывал про существование такой обменной практики, в которой участвуют чеченские подразделения. Более того, "полевые обмены" существовали не только с частями "Ахмат", но и с ЧВК "Вагнер". После гибели Евгения Пригожина в августе прошлого года это прекратилось.

Обмен чеченцев на украинцев: что говорит Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров после ряда публикаций в сети заявил, то информация якобы не соответствует действительности и "черного рынка" военнопленных нет ни в Чечне, ни в самой России.

Про ситуацию с Вячеславом Левицким в своем Telegram-канале он тогда написал, что украинский военнослужащий сам сдался в плен и якобы был благодарен за лечение и решение об обмене. При этом, его обменяли на военных не из Чечни, а на ВС РФ, однако подтверждений этому факту предоставлено не было.

В то же время, косвенные доказательства о том, что у Рамзана Кадырова есть собственный отдельный обменный фонд в сети были и ранее. К примеру, в начале этого года он предложил отдать часть украинских военнопленных за то, чтобы США сняли санкции с его семьи. Позже он все же добавил, что это был "троллинг", однако откуда в его распоряжении появились пленные — объяснений не было.

Приоритетность обмена между Украиной и Россией: детали

Автор украинского Telegram-канала "Ищи своих" Владимир Золкин и командир сражающегося на стороне ВСУ Грузинского легиона Мамука Мамулашвили подтверждали, что пленные "кадыровцы" обычно быстрее дожидаются обмена, нежели бойцы из других российских подразделений.

Вероятно у Рамзана Кадырова есть особый мотив в этом, о котором уже рассказывал представитель базирующегося в Европе ичкерийского движения "Единая сила" Сайхан Музаев, передает "Кавказ.Реалии". В такой способ он хочет показать своим подчиненных, что они "защищены со всех сторон".

Есть еще одна причина, по которой глава Чечни может "покупать" украинских военнопленных — пиар. Осенью 2022 года Рамзан Кадыров рассказывал, что в Грозный доставили трех бойцов ВСУ, которых якобы "обезвредили" его дети, которые в тот момент находились на фронта. Сделали они это вместе с бойцами батальона "Запад-Ахмат".

"Кадыров покупает пленных украинцев, чтобы делать себе рекламу. Все хорошо видно на примере с его сыновьями, которые якобы захватили троих пленных, – расчет понятен: по одному на каждого. Все это делается с одобрения Кремля, а там заинтересованы в раскрутке Кадырова, чтобы в глазах мусульман Чечни он выглядел хорошо – отсюда его "особое положение", – считает бывший спикер воюющего в обороне Украины чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура Ислам Белокиев.

Напомним, 4 марта также сообщалось, что россияне торгуют украинскими военнопленными, ведь это выгодно для "кадыровцев". Хотя в Женевской конвенции нет явного запрета на торговлю военнопленными, такие действия, скорее всего, противоречат договору, который в целом гласит, что "никакое специальное соглашение не должно отрицательно сказываться на положении военнопленных", отмечают британские журналисты.