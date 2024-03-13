"Тактика тысячи порезов": какие планы у российских оккупантов на войну в Украине, — Spiegel

По словам журналистов, россияне собираются использовать тактику "тысячи порезов". Речь идет о множестве маленьких операций вместо больших наступлений.

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ВС РФ собираются атаковать украинские позиции по всей линии фронта, а также наносить удары по инфраструктуре Украины. Также российские агенты собираются провоцировать раздор среди украинского населения. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

По словам журналистов, многие российские командиры уверены в "скорой победе". Так, ВС РФ собираются использовать тактику "тысячи порезов". Речь идет о множестве маленьких операций вместо больших наступлений.

Однако, как говорится в материале, российские военкоры совсем не верят в то, что этом возможно. Многие из них заявляют, что командиры ВС РФ некомпетентные, а солдаты плохо обученные. Оккупанты используют "мясные штурмы". Командование отправляет множество солдат на смерть, чтобы добиться территориальных успехов.

В материале говорится, что Россия понесла наибольшее количество потерь на фронте в последние недели. Из-за этого ВС РФ сталкиваются к все более серьезной нехватке кадров. При этом в Кремле не решаются объявить о новой масштабной мобилизации перед президентскими выборами.

Также журналисты написали, что Вооруженным силам Украины сейчас приходится экономить артиллерийские боеприпасы из-за нехватки помощи от Запада. Офицеры ВСУ, с которыми они пообщались, сошлись во мнении, что Силам обороны не хватает снарядов, техники и личного состава. При этом в целом украинские военные считают полный крах на фронте маловероятным. Они больше сходятся во мнении, что настала тупиковая ситуация.

Ранее спикер Украинской добровольческой армии (УДА) "Юг" Сергей Братчук говорил, что ВСУ снизили интенсивность наступления ВС РФ. По его словам, положение украинских защитников уже не такое критическое, как фиксировалось несколько недель назад. Это может быть связано с новыми поставками от партнеров.