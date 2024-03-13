В Одессе похоронили моряков, погибших от удара РФ во время визита Зеленского

Известно о гибели в порту старшины второй статьи Николая Тягия, матроса Виталия Малютина и старшего матроса Александра Коноваленко.

Related video

В Одессе провели церемонию прощания с военными моряками, которые стали жертвами российского ракетного удара по Одесскому порту 6 марта, и представителей украинских Сухопутных войск, погибших в других регионах Украины в результате боевых действий. Об этом говорится в сообщении организации Veterans HUB ODESA.

Авторы сообщения отметили, что Одесса в минувшие выходные попрощалась с военными моряками, которые представляли воинскую часть 4770. Они погибли из-за ракетного удара РФ по городу.

Среди погибших — Николай Тягий, старшина второй статьи, матрос Виталий Малютин, а также Александр Коноваленко, который был старшим матросом. Также в Одессе похоронили погибших военных Сухопутных войск ВСУ: солдата в/ч 7360 Олега Белецкого и солдата 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Ивана Глушко. Они оба погибли в Донецкой области.

Жертвы ракетного удара по Одессе 6 марта

По данным организации, 11 марта состоялась церемония проведения в последний путь еще шестерых военных моряков, погибших в тот же день, 6 марта.

Также в Одессе похоронили солдата Сухопутных войск воинской части А4056 Александра Закерничного (27.11.1974 — 04.08.2023), который погиб во время боя с российскими захватчиками в Харьковской области на Харьковщине.

Местное издание "Думская" писало, что гибель всех военных моряков стала следствием попадания баллистической ракеты "Искандер" по портовой инфраструктуре Одессы. До этого стало известно, что погибли пять человек.

Напомним, что российская армия утром 6 марта атаковала Одессу. В то время в городе проходила встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Взрыв прогремел в Одесском порту. Впоследствии Зеленский сообщил, что из-за удара есть погибшие и раненые.

В свою очередь представитель ВМС, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук назвал ракетный удар россиян по Одессе военным преступлением.

Также известно, что 8 марта премьер Греции Кириакос Мицотакис обратился к России после ракетного удара по Одессе. Он пообещал бессрочную поддержку Афинами Киева.