В Одесі поховали моряків, які загинули від удару РФ під час візиту Зеленського

Відомо про загибель у порту старшини другої статті Миколи Тягія, матроса Віталія Малютіна та старшого матроса Олександра Коноваленка.

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В Одесі провели церемонію прощання з військовими моряками, які стали жертвами російського ракетного удару по Одеському порту 6 березня, та представників українських Сухопутних військ, що загинули в інших регіонах України внаслідок бойових дій. Про це йде мова у повідомленні організації Veterans HUB ODESA.

Автори допису зазначили, що Одеса минулими вихідними попрощалася з військовими моряками, які представляли військову частину 4770. Вони загинули через ракетний удар РФ по місту.

Серед загиблих — Микола Тягій, старшина другої статті, матрос Віталій Малютін, а також Олександр Коноваленко, який був старшим матросом. Також в Одесі поховали загиблих військових Сухопутних військ ЗСУ: солдата в/ч 7360 Олега Білецького та солдата 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Івана Глушка. Вони обидва загинули у Донецькій області.

Жертви ракетного удару по Одесі 6 березня

За даними організації, 11 березня відбулася церемонія проведення в останню путь ще шістьох військових моряків, які загинули того ж дня, 6 березня.

Також в Одесі поховали солдата Сухопутних військ військової частини А4056 Олександра Закерничного (27.11.1974 – 04.08.2023), який загинув під час бою з російськими загарбниками у Харківській області на Харківщині.

Місцеве видання "Думська" писало, що загибель всіх військових моряків стала наслідком влучання балістичної ракети "Іскандер" по портовій інфраструктурі Одеси. До цього стало відомо, що загинули п'ять осіб.

Нагадаємо, що російська армія вранці 6 березня атакувала Одесу. На той час у місті відбувалася зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Вибух пролунав в Одеському порту. Згодом Зеленський повідомив, що через удар є загиблі та поранені.

Своєю чергою речник ВМС, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук назвав ракетний удар росіян по Одесі воєнним злочином.

Також відомо, що 8 березня прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс звернувся до Росії після ракетного удару по Одесі. Він пообіцяв безстрокову підтримку Афінами Києва.