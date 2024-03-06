У партнерів є інші види зброї: Зеленський прокоментував нестачу снарядів для ЗСУ (відео)

Президент зауважив: поки що єдиною альтернативою снарядів дефіцитного 155-мм калібру для українського війська можна вважати тільки БПЛА.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що в питанні постачання партнерами далекобійного озброєння для українських Сил оборони не має і не може бути дефіциту сміливості. Про це очільник держави заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, що відбулася у середу, 6 березня, в Одесі.

Він зауважив, що поки що єдиною альтернативою дефіцитного 155 калібру снарядів можна вважати тільки дрони. І підкреслив, що в Україні зростає їх виробництво.

"Але є й інші види зброї у наших партнерів — далекобійної зброї. Ми розуміємо, що вона є, але тут не може бути дефіциту сміливості. Якщо ми вирішили щодо територіальної цілісності України і щодо захисту нашого суверенітету, захисту наших людей, то не треба дуже довго вагатися", — наголосив Зеленський.

Крім того, він прокоментував чеську ініціативу щодо постачання в Україну 800 тисяч снарядів і відзначив прогрес.

"Але позитивний результат ми зможемо оцінити тоді, коли відповідна кількість снарядів буде в Україні. Тоді це буде остаточно правильний для України результат", — наголосив президент.

Обстріл кортежу президента в Одесі

Нагадаємо, в Одесі приблизно об 11:00 пролунали вибухи. Росія влаштувала атаку в той час, коли прем'єр-міністр Греції здійснював візит, а вибух стався поруч із місцем його перебування. Президент Зеленський та грецький прем'єр-міністр Міцотакіс розповіли подробиці інциденту.

За словами очільника держави, внаслідок атаки російських окупантів по Одесі є загиблі та поранені, однак точна кількість постраждалих Зеленському наразі невідома.

"Ми не тільки чули, ми бачили сьогодні цей відповідний удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу. Їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх ще деталей не знаю конкретно, але знаю, що є жертви. Знаю, що є загиблі, є поранені", — сказав президент.

Крім того, Україна та Греція розпочали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій і співпраці.

Важливо

Зеленський після удару по його кортежу заявив про підготовку безпекової угоди з Грецією (відео)

Нагадаємо, 3 березня голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що атака РФ забрала життя 12 мирних жителів Одеси. Загалом до пошукової операції було залучено 215 людей.

Крім того, Фокус писав, що представники місцевої влади в Одесі отримали доручення від президента України Володимира Зеленського забезпечити постраждалих від удару БПЛА Shahed по житловому будинку новим житлом.