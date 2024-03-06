Загинули п'ятеро людей: у ВМС розповіли про удар РФ по Одесі під час візиту Зеленського

Як заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, тривають слідчі дії щодо наслідків російського удару по портовій інфраструктурі Одеси.

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Російські війська 6 березня завдали удару по портовій інфраструктурі міста. Загинули п'ятеро людей. Про це у коментарі "Українській правді" повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук, капітан 3-го рангу.

Він назвав такі дії воєнним злочином Російської Федерації. З його слів, наразі тривають слідчі заходи.

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"6 березня ворог наніс удар по портовій інфраструктурі міста. Є загиблі в кількості 5 осіб", — заявив Плетенчук.

Удар по Одесі 6 березня

В Одесі близько 11:00 пролунали вибухи. Росія влаштувала атаку в той час, коли прем'єр-міністр Греції здійснював візит, а вибух стався поруч з місцем його перебування. Президент Володимир Зеленський та грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс розповіли подробиці інциденту.

Очільник держави повідомив, що внаслідок атаки російських окупантів по Одесі є загиблі та поранені, однак точна кількість постраждалих Зеленському не була на той час відома.

На зустрічі посадовці обговорили ситуацію в Україні зі зброєю. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в питанні постачання партнерами далекобійного озброєння для українських Сил оборони не має і не може бути дефіциту сміливості. Він зауважив, що поки що єдиною альтернативою дефіцитного 155 калібру снарядів можна вважати тільки дрони. І підкреслив, що в Україні зростає їхнє виробництво.

Нагадаємо, 4 березня в Одесі завершили роботи у частині будинку, куди влучив "Шахед". Мер міста Геннадій Труханов закликав не підходити занадто близько до місця розбору завалів на вулиці Добровольського, оскільки це створює загрозу для життя. Вціліла частина одеського будинку, у який влучив російський дрон, з його слів, придатна для проживання.