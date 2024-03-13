Можем вообще остановить эффективную работу такой отрасли: обозреватель об ударах БпЛА по НПЗ в РФ

Эксперт уверен, что из-за атак на крупные НПЗ в России у ВС РФ начнутся проблемы. Им просто нечем будет заправлять 3000 танков, которые они согнали на территорию Украины.

Related video

Масштабные атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий сектор в РФ приведут к возникновению проблем с обеспечением российских войск горюче-смазочными материалами". Об этом он сказал в комментарии "Эспрессо" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, нефтеперерабатывающий сектор имеет достаточно важное значение для России и очень важен экспорт, потому что это поступления и пополнение бюджета, который непосредственно финансирует войну против Украины. Также эта отрасль важна и внутри самой страны, потому что есть внутренний спрос для гражданского и коммерческого использования. И самый важный — это армейский, милитарный компонент, потому что ВС РФ нуждаются в постоянном круглосуточном обеспечении материальной компонентой, а также горюче-смазочными материалами.

Важно

Рост за день почти на 2%: цена бензина в РФ достигла своего максимума за полгода (фото)

"Когда не хватает экспортных возможностей для того, чтобы наполнять бюджет, и когда не хватает ресурса для наполнения третьей милитарной категории — у них начинают возникать проблемы уже с обеспечением войск горюче-смазочными материалами", — говорит Коваленко.

Он уверен, что в РФ начнут ограничивать коммерческую и гражданскую компоненты, чтобы обеспечить войско.

"С другой стороны, у нас есть возможность влиять вглубь территории Российской Федерации на 1000 км от границы с Украиной и это позволяет нам охватить более 50% нефтеперерабатывающих предприятий. Это говорит о том, что мы не только можем значительно влиять на эффективность их логистики по поставкам горюче-смазочных материалов, а также что мы можем вообще остановить эффективную работу такой отрасли. Через некоторое время российские оккупационные войска начнут ощущать на себе это влияние, потому что, только на минуточку, среднестатистический танк требует в сутки, если он постоянно используется, до тонны горючего и примерно 100 кг масла", — объясняет эксперт.

Он добавляет, что на сегодня в зоне боевых действий ВС РФ привлекли примерно 3 тысячи танков. Кроме этого еще есть боевые машины пехоты, артиллерия и другой автомобильный транспорт.

Напомним, что на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в Нижегородской области остановили работу. На технической установке прекращена работа в связи с "инцидентом", который произошел 12 марта, а именно из-за того, что предприятие атаковали неизвестные дроны.

13 марта стало известно, что СБУ в России атаковала дронами крупные НПЗ. Пострадавшие объекты входят в топ 5 крупнейших заводов РФ. Удачные прилеты дронов уже привели к тому, что Москва запретила вывозить бензин. Спецоперации по выводу из строя нефтяной промышленности страны-агрессора продолжаются.