"Молодые люди идут умирать": Папа Римский Франциск снова высказался о войне

В ходе своей еженедельной аудиенции на площади Святого Петра понтифик заявил, что война "всегда является поражением".

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В среду, 13 марта, Папа Римский Франциск призвал молиться за преодоление "безумия войны", которая "всегда является поражением". Об этом пишет Vatican News.

Как отмечают журналисты, во время еженедельной аудиенции на площади Святого Петра Папа Франциск рассказал, что получил "Розарий и Евангелие от молодого солдата, погибшего на передовой".

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"Так много молодых людей, так много молодых людей идут умирать!" — сказал Франциск.

Также сообщается, что понтифик призвал верующих к молитве за тех, кто страдает от последствий войны.

"Помолимся Господу, чтобы Он даровал нам благодать преодолеть это безумие войны, которая всегда является поражением", — заявил глава Католической церкви.

В публикации также говорится, что за последний год, с 13 марта 2023 года по 13 марта 2024 года, Франциск сделал более 150 призывов в поддержку "замученной" Украины, а также более 60 призывов к прекращению огня на Ближнем Востоке.

Напомним, 9 марта в сети появилась текстовая версия февральского выступления Папы Римского Франциска, в котором он призвал Украину проявить "смелость поднять белый флаг" и пойти на переговоры с Россией.

На заявление Франциска отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат отметил, что стратегия Ватикана относительно "белого флага" тянется еще с первой половины ХХ века и призвал Папу Римского не повторять ошибок прошлого и поддержать Киев.