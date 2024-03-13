"Молоді люди йдуть помирати": Папа Римський Франциск знову висловився про війну

Під час своєї щотижневої аудієнції на площі Святого Петра понтифік заявив, що війна "завжди є поразкою".

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У середу, 13 березня, Папа Римський Франциск закликав молитися за подолання "божевілля війни", яка "завжди є поразкою". Про це пише Vatican News.

Як зазначають журналісти, під час щотижневої аудієнції на площі Святого Петра Папа Франциск розповів, що отримав "Розарій і Євангеліє від молодого солдата, який загинув на передовій".

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"Так багато молодих людей, так багато молодих людей йдуть помирати!" — сказав Франциск.

Також повідомляється, що понтифік закликав вірян до молитви за тих, хто страждає від наслідків війни.

"Помолимося Господу, щоб Він дарував нам благодать подолати це безумство війни, яка завжди є поразкою", — заявив глава Католицької церкви.

У публікації також ідеться про те, що за останній рік, із 13 березня 2023 року до 13 березня 2024 року, Франциск зробив більше ніж 150 закликів на підтримку "замученої" України, а також понад 60 закликів до припинення вогню на Близькому Сході.

Нагадаємо, 9 березня в мережі з'явилася текстова версія лютневого виступу Папи Римського Франциска, в якому він закликав Україну проявити "сміливість підняти білий прапор" і піти на переговори з Росією.

На заяву Франциска відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Дипломат наголосив, що стратегія Ватикану щодо "білого прапора" тягнеться ще з першої половини ХХ століття і закликав Папу Римського не повторювати помилок минулого та підтримати Київ.