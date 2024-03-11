"Про що він думав": Бербок відреагувала на заяву Папи Римського про Україну

За словами глави МЗС Німеччини, коли вона розмовляє з українськими дітьми, які постраждали від війни, вона запитує себе: "Де Папа?".

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала заяву Папи Римського Франциска, у якій він закликав Україну проявити "мужність підняти білий прапор", погодившись на переговори з Російською Федерацією. Про це пише Tagesschau.

Глава дипломатичного відомства заявила, що тим, хто вимагає мирних переговорів, можливо, варто поїхати в Україну, оскільки деякі речі можна зрозуміти, тільки якщо побачити їх на власні очі.

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"Мені справді цікаво, про що він думав. Я цього не розумію", — сказала Бербок про заяву Франциска.

Міністерка зазначила, що, коли вона розмовляє з українськими дітьми, які постраждали від російської військової агресії, вона запитує себе: "Де Папа? Папа має знати про ці речі".

За словами Бербок, якби була мінімальна ймовірність того, що Москва виявить готовність до діалогу, "тоді весь світ був би там і говорив".

"На жаль, ми бачимо зворотне щодня", — констатувала вона.

Папа Римський закликав Україну "підняти білий прапор": що відомо

Нагадаємо, 9 березня в мережі з'явилася текстова версія лютневого виступу Папи Римського Франциска, у якому він закликав Україну піти на переговори з Росією.

"Я вважаю, що сильнішим є той, хто бачить ситуацію, той, хто думає про людей, той, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори", — сказав Франциск.

Пізніше директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні наголосив, що Папа Римський закликав до припинення вогню та переговорів, а не до капітуляції України. За його словами, глава католицької церкви вжив термін "білий прапор", запропонований інтерв'юером, щоб позначити "перемир'я, яке досягається через сміливість почати переговори".

На заяву Франциска відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Дипломат наголосив, що стратегія Ватикану щодо "білого прапора" тягнеться ще з першої половини ХХ століття, і закликав Папу Римського не повторювати помилок минулого та підтримати Київ.