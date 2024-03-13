"Время героев": бойцам ВС РФ хотят раздать руководящие должности в оккупации, — Федоров

По словам главы Запорожской ОВА, противник намерен дальше вытеснять коренных жителей из захваченных регионов. Делать это планируют за счет самих россиян.

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Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины продолжают совершать различные преступления. В частности они намерены поменять этнический состав населения. Об этом написал глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, помимо того, что в украинские регионы, которые находятся незаконно под контролем Кремля, завозят "гастарбайтеров" со всей России, там также анонсировали кадровые перестановки. На руководящие должности могут начать назначать оккупантов.

"Захватчики продолжают вытеснять коренных жителей захваченной части Запорожской области и завозить лояльное население из РФ. Очередная программа, направленная на замену этнического состава — "Время героев". Она предусматривает устройство на управленческие должности участников так называемой "спецоперации", то есть захватнической войны РФ", — написал Иван Федоров.

Второй проект, который собираются реализовать россияне на оккупированных территориях, называется "Запорожская целина", продолжает глава Запорожской ОВА. Его суть в том, чтобы российские специалисты и военные вместе с семьями навсегда переезжали в захваченные регионы.

Украине известно о планах противника, однако ему не удастся их выполнить.

"Все это уже привело к увеличению количества проживающих на ВОТ именно за счет россиян. Таким образом Россия формирует лояльное к оккупационной власти населения и предотвращает возможные протесты в будущем", — подытожил Иван Федоров.

Напомним, 12 марта сообщалось, что ВС РФ не могут справиться с дефицитом медицинского персонала на оккупированных территориях. По данным украинского подполья, российские захватчики, чтобы преодолеть дефицит, осуществляют набор на обучение в захваченные медицинские колледжи, несмотря на небольшое количество желающих.