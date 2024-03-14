75 снарядов в секунду: сколько стоит стрельба из минигана C-RAM Phalanx (видео)

В основе комплекса лежит шестиствольная пушка M61 Vulcan калибром 20-мм, позволяющая поражать ракеты, дроны или авиацию в малом радиусе.

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Американский миниган Phalanx Close-In Weapon System (CIWS) уже 40 лет состоит на вооружении ВМС США и союзников. Миниган в основе системы выстреливает 70 пуль за одну секунду. Армия США назвала стоимость двухсекундного выстрела. Об этом сообщает The War Zone

В запросе ВМС США на 2025 финансовый год стало известно, что двухсекундный выстрел стоит почти 7000 долларов, а одна секунда 3500 долларов. Военные подали запрос на приобретение 372 тысяч патронов Mk 244 Mod 0 калибра 20 мм. Бюджету это обойдется в 17 млн долларов. Один боеприпас будет стоить 45,84 доллара. Mk 244 — это основной снаряд для Phalanx CIWS на американских военных кораблях.

Phalanx CIWS — это автономная оборонительная система, в основе которой лежит шестиствольная пушка M61 Vulcan. Комплекс имеет собственные поисково-сопроводительные радары, электрооптические и инфракрасные камеры для обнаружения и поражения целей. Систему можно использовать как в ручном режиме, так и в автономном. Миниган имеет два режима огня — 4500 или 3000 выстрелов в минуту, чтобы сбивать крылатые ракеты, самолеты или дроны. При этом магазин состоит из 1550 патронов, что стоит более 71 тысячи долларов. То есть при темпе стрельбы 4500 выстрелов в минуту этого хватит на 20 секунд.

Зарядка Phalanx CIWS

Такую систему называют также C-RAM и ее стоимость гораздо ниже ракет и дронов, которые запускают, например, йеменские хуситы в Красном море. К тому же стрельба из Phalanx стоит значительно меньше, чем новый корабль за несколько миллиардов.

Напомним, в 2022 году сенаторы США призвали передать Украине C-RAM Phalanx.

Позже аналитики писали, чем комплексы C-RAM помогут Украине в защите неба.