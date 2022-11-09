Будут крошить "Шахеды" и ракеты: чем помогут ВСУ комплексы C-RAM, запрашиваемые у США

Комплекс C-RAM за счет высокой скорострельности, наличия станции РЛС и оптико-тепловизионного модуля сможет рассчитать, когда лучше атаковать цель.

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Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отправил запрос высокопоставленным членам Конгресса США на поставку комплексов C-RAM. Об этом сообщает ABC News.

Украинский спикер просит у конгрессменов поддержать запросы Украины поставить системы ПВО Centurion C-RAM для борьбы с иранскими дронами-камикадзе. Они смогут защищать электростанции от атак.

В издании Defense Express пишут, что C-RAM сможет уничтожать не только дроны Shahed-136, но и крылатые ракеты, и неуправляемые реактивные снаряды. Комплекс оснащается собственной станцией РЛС и оптико-тепловизионный модуль. За счет этого комплекс может самостоятельно захватывать и сопровождать цель. Также оператор будет знать оптимальное время для открытия огня или же система сама поразит объект.

[ + – ] C-RAM сможет поражать ракеты и дроны ВС РФ

Высокая скорострельность в 4500 выстрелов в минуту способна "разрезать цель". Огонь ведется 20-мм пулями из 6-ти ствольного орудия. Дальность стрельбы в полтора километра, но как пишут в издании, ВСУ уже показывали эффективность использования различного вооружения.

Единственный возможный нюанс заключается в том, что неизвестно, сколько у Штатов есть этих комплексов. В открытых источниках нет информации о количестве C-RAM. Однако принято считать, что после вывода войск из Афганистана у Штатов большое количество Centurion C-RAM.

Напомним, Украина просит у США системы C-RAM для борьбы с иранскими дронами. Они смогут защищать особенно важные объекты.

Ранее сообщалось, что комплекс C-RAM сможет сбивать российские крылатые ракеты за счет высокой скорострельности.