Защитят Украину от ракетных ударов: ВСУ нужны американские комплексы C-RAM

Комплекс сможет сбивать российские крылатые ракеты и дроны-камикадзе благодаря 20-мм шестиствольному орудию со скорострельностью 3000 выстрелов в минуту.

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Американские комплексы тактической противовоздушной обороны C-RAM могли бы помочь эффективно защищать украинские города от атак крылатых ракет и дронов-камикадзе. Об этом сообщил директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в эфире подкаста "Фронтовая поплава".

По словам Чмута, Штаты имеют комплексы C-RAM с запасом. Они могли бы защитить тот же Киев и центр города от ударов ВС РФ крылатыми ракетами или дронами-камикадзе. У США на вооружении есть большое количество этих систем после вывода войск из Ирака и Афганистана.

"Эти системы сегодня могли бы достаточно круто прикрыть Киев и центр города. Будь они у нас. В Соединенных Штатах их достаточно много. И это абсолютно тактическая ПРО, которая никак не влияет на ведение войны где-то там в Российской Федерации и те угрозы, которые есть у американцев по отношению к поддержке нас", – заявил Чмут.

Также директор фонда отметил, что он говорит о необходимости поставок с начала полномасштабного вторжения, но Минобороны Украины не добавляет комплекс в список желаемых поставок.

Что известно о комплексе C-RAM?

[ + – ] C-RAM имеет скорострельность 3000 выстрелов в минуту

C-RAM — это тактическая система ПВО, которая предназначена для защиты от ракет, артиллерийских снарядов и мин. Для обнаружения целей используется станция РЛС и различные сенсоры — оптико-электронные и акустические. Также заявляется, что его можно внедрить в общую систему обнаружения.

Как пишут на "Милитарном", примером C-RAM в армии США является комплекс Centurion. В основе лежит шестиствольное 20-мм орудие, которое способно поражать цели на расстоянии до 1,5 км при скорострельность 3000 выстрелов в минуту.

Напомним, в июле сенаторы призвали Пентагон передать Украине ЗРК Avenger и C-RAM. Они позволят защищать важные объекты в небольшом радиусе действия.

11 октября ПВО сбило 20 крылатых ракет и 13 дронов-камикадзе. В воздушном командовании подчеркивают, что враг запускает ракеты из самолетов стратегической авиации.