Захистять Україну від ракетних ударів: ЗСУ потрібні американські комплекси C-RAM

Комплекс зможе збивати російські крилаті ракети й дрони-камікадзе завдяки 20-мм шестиствольній зброї зі скорострільністю 3000 пострілів за хвилину.

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Американські комплекси тактичної протиповітряної оборони C-RAM могли б допомогти ефективно захищати українські міста від атак крилатих ракет і дронів-камікадзе. Про це повідомив директор фонду "Повернися живим" Тарас Чмут в ефірі подкасту "Фронтова поплава".

За словами Чмута, Штати мають комплекси C-RAM із запасом. Вони могли б захистити той же Київ і центр міста від ударів ЗС РФ крилатими ракетами чи дронами-камікадзе. США на озброєнні мають велику кількість цих систем після виведення військ з Іраку й Афганістану.

"Ці системи сьогодні могли б досить круто прикрити Київ і центр міста. Були б вони в нас. У Сполучених Штатах їх досить багато. І це абсолютно тактична ПРО, яка ніяк не впливає на ведення війни десь там у Російській Федерації і ті погрози, які є в американців стосовно підтримки нас", — заявив Чмут.

Також директор фонду зазначив, що він говорить про необхідність постачання з початку повномасштабного вторгнення, але Міноборони України не додає комплекс до списку бажаних постачань.

Що відомо про комплекс C-RAM?

[ + – ] C-RAM має скорострільність 3000 пострілів за хвилину

C-RAM — це тактична система ППО, яка призначена для захисту від ракет, артилерійських снарядів і мін. Для виявлення цілей використовується станція РЛС та різні сенсори — оптико-електронні й акустичні. Також заявляється, що його можна впровадити в загальну систему виявлення.

Як пишуть на "Мілітарному", прикладом C-RAM в армії США є комплекс Centurion. В основі лежить шестиствольна 20-мм зброя, яка здатна вражати цілі на відстані до 1,5 км за скорострільності 3000 пострілів за хвилину.

Нагадаємо, у липні сенатори закликали Пентагон передати Україні ЗРК Avenger і C-RAM. Вони дозволять захищати важливі об'єкти в невеликому радіусі дії.

11 жовтня ППО збило 20 крилатих ракет і 13 дронів-камікадзе. У повітряному командуванні наголошують, що ворог запускає ракети з літаків стратегічної авіації.