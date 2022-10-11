Украинская ПВО сегодня сбила 20 крылатых ракет и 13 дронов-камикадзе, – Воздушные силы

Российские войска нанесли два массированных ракетных удара в разных регионах Украины. В воздушном командовании подчеркивают, что оккупанты применяют высокоточное оружие из самолетов стратегической авиации.

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Сегодня за первую половину дня украинская система противовоздушной обороны сбила 20 крылатых ракет, выпущенных Российской Федерацией. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Как уточняется, по состоянию на 13.30 российские оккупанты нанесли два массированных ракетных удара по городам и гражданской инфраструктуре в разных регионах страны.

Противник применяет высокоточное оружие. В частности, для ударов по Украине россияне используют крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС, крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", а также иранские дроны-камикадзе "Shahed-136".

В целом ВС РФ выпустили 16 ракет Х-101/Х-555 и 12 "Калибров".

Ситуация на юге

Только над Николаевской областью системы противовоздушной обороны сбили восемь крылатых ракет типа "Калибр" и Х-101, а также беспилотник оперативно-тактического уровня. Об этом ранее рассказала пресс-служба воздушного командования "Юг".

Над Одесской областью Воздушные силы Украины сбили пять крылатых ракет.

Напомним, по данным ГСЧС, 10 октября в результате российских обстрелов погибло 19 украинцев, 105 человек получили ранения. Из-за ракетных атак оказались обесточенными более тысячи населенных пунктов страны.

Ранее Фокус рассказывал, что в результате массированного ракетного удара ВС РФ по Киеву погибла врач-гематолог "Охматдета" Оксана Леонтьева.