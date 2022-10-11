Українська ППО сьогодні збила 20 крилатих ракет і 13 дронів-камікадзе, — Повітряні сили

Російські війська завдали двох масованих ракетних ударів у різних регіонах України. У повітряному командуванні наголошують, що окупанти застосовують високоточну зброю з літаків стратегічної авіації.

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Сьогодні за першу половину дня українська система протиповітряної оборони збила 20 крилатих ракет, випущених Російською Федерацією. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Як уточнюється, станом на 13:30 російські окупанти завдали двох масованих ракетних ударів по містах і цивільній інфраструктурі в різних регіонах країни.

Противник застосовує високоточну зброю. Зокрема, для ударів по Україні росіяни використовують крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС, крилаті ракети морського базування типу "Калібр", а також іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Загалом ЗС РФ випустили 16 ракет Х-101/Х-555 і 12 "Калібрів".

Ситуація на півдні

Лише над Миколаївською областю системи протиповітряної оборони збили вісім крилатих ракет типу "Калібр" і Х-101, а також безпілотник оперативно-тактичного рівня. Про це раніше розповіла пресслужба повітряного командування "Південь".

Над Одеською областю Повітряні сили України збили п'ять крилатих ракет.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 10 жовтня в результаті російських обстрілів загинули 19 українців, 105 людей отримали поранення. Через ракетні атаки знеструмлені понад тисячу населених пунктів країни.

Раніше Фокус розповідав, що внаслідок масованого ракетного удару ЗС РФ по Києву загинула лікарка-гематологиня "Охматдиту" Оксана Леонтьєва.