Сенатори закликають Пентагон відправити в Україну ЗРК Avenger та C-RAM Phalanx

Засоби ППО дозволять убезпечити війська чи потрібні об'єкти в невеликому радіусі дії. Phalanx разом з тим здатний збивати артилерійські та ракетні боєприпаси.

Американські сенатори Лен Салліван, Теммі Дакворт, Роджер Вікер, Річард Блюменталь, Роберт Портман та Лінсді Грем закликали передати Україні в межах військової допомоги пакет із системами ППО Phanalx та Avenger. Про це повідомляє Army Recognition.

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Для захисту українських міст, військ інфраструктури та військ від російських атак потрібні наземні системи ППО та ПРО. Сенатори закликають передати Україні мобільні ППО Phalanx та Avenger (Месник). "Месник" дозволить ЗСУ забезпечити ППО ближнього радіуса дії від літаків, вертольотів і БПЛА, що низько летять.

Avenger — здатна збивати крилаті ракети

Avenger AN/TWQ-1 є ракетною системою, що забезпечує мобільний захист ППО від різних цілей, включаючи крилаті ракети. Один ЗРК складається з 8 зенітних ракет малої дальності Raytheon Stinger у двох пускових установках. Дальність дії становить від 200 до 5 500 метрів. А висота цілей для ураження від 300 до 8 000 метрів.

C-RAM Phalanx — захищає від артилерійських обстрілів

Зі свого боку C-RAM Phalanx — це вид ППО, який захищає від ракетних, артилерійських та мінометних обстрілів шляхом знищення їх у польоті. Для виявлення боєприпасів у польоті потрібна станція РЛС, оптико-електронні та акустичні засоби. Phalanx поєднує в собі 20-мм гармату Гатлінга, яка веде стрільбу зі швидкістю 3 000 або 4 500 пострілів за хвилину. Ефективна дальність стрільби становить 2 км, а максимальна — 5,5 км.

[ + – ] C-RAM Phalanx

Наголошується також і на важливості передачі гаубиць, HIMARS, БТРів та боєприпасів Україні для успішного протистояння російським військам.

Нагадаємо, Україна отримає дві батареї ЗРК NASAMS, які добре себе зарекомендували як захист від крилатих ракет.

Також повідомлялося, що Україна може отримати від заходу ракети IRIS-T та Tomahawk.