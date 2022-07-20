Сенаторы призывают Пентагон отправить в Украину ЗРК Avenger и C-RAM Phalanx
Средства ПВО позволят обезопасить войска или нужные объекты в небольшом радиусе действия. Phalanx при этом способен сбивать артиллерийские и ракетные боеприпасы.
Американские сенаторы Лэн Салливан, Тэмми Дакворт, Роджер Уикер, Ричард Блюменталь, Роберт Портман и Линсди Грэм призвали передать Украине в рамках военной помощи пакет с системами ПВО Phanalx и Avenger. Об этом сообщает Army Recognition.
Для защиты украинских городов, войск инфраструктуры и войск от российских атак нужны наземные системы ПВО и ПРО. Сенаторы призывают передать Украине мобильные ПВО Phalanx и Avenger (Мститель). "Мститель" позволит ВСУ обеспечить ПВО ближнего радиуса действия от низколетящих самолетов, вертолетов и БПЛА.
Avenger — способна сбивать крылатые ракеты
Avenger AN/TWQ-1 представляет собой ракетную систему, обеспечивающую мобильную защиту ПВО от различных целей, включая крылатые ракеты. Один ЗРК состоит из 8 зенитных ракет малой дальности Raytheon Stinger в двух пусковых установках. Дальность действия составляет от 200 до 5500 метров. А высота поражаемых целей от 300 до 8000 метров.
C-RAM Phalanx — защищает от артиллерийских обстрелов
В свою очередь C-RAM Phalanx — это вид ПВО, который защищает от ракетных, артиллерийских и минометных обстрелов путем уничтожения их в полете. Для обнаружения боеприпасов в полете нужна станция РЛС, оптико-электронные и акустические средства. Phalanx сочетает в себе 20-мм пушку Гатлинга, ведущую стрельбу со скоростью 3000 или 4500 выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы составляет 2 км, а максимальная — 5,5 км.
Отмечается также и важность передаче гаубиц, HIMARS, БТРов и боеприпасов Украине для успешного противостояния российским войскам.
Напомним, Украина получит две батареи ЗРК NASAMS, которые хорошо себя зарекомендовала в качестве защиты от крылатых ракет.
Также сообщалось, что Украина может получить от запада ракеты IRIS-T и Tomahawk.