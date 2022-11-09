Кришитимуть "Шахеди" й ракети: чим допоможуть ЗСУ комплекси C-RAM, які запитують у США

Комплекс C-RAM за рахунок високої скорострільності, наявності станції РЛС і оптико-тепловізійного модуля зможе розрахувати, коли краще атакувати ціль.

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Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук надіслав запит високопоставленим членам Конгресу США на постачання комплексів C-RAM. Про це повідомляє ABC News.

Український речник просить у конгресменів підтримати запити України надати системи ППО Centurion C-RAM для боротьби з іранськими дронами-камікадзе. Вони матимуть змогу захищати електростанції від атак.

У виданні Defense Express пишуть, що C-RAM зможе знищувати не тільки дрони Shahed-136, а й крилаті ракети та некеровані реактивні снаряди. Комплекс оснащується власною станцією РЛС і оптико-тепловізійним модулем. За рахунок цього комплекс може самостійно захоплювати й супроводжувати ціль. Також оператор знатиме оптимальний час для відкриття вогню, або система сама уразить об'єкт.

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Висока скорострільність, 4500 пострілів за хвилину, здатна "розрізати ціль". Вогонь ведеться 20-мм кулями з шестистовбурової зброї. Дальність стрільби — півтора кілометра, але, як пишуть у виданні, ЗСУ вже показували ефективність використання різного озброєння.

Єдиний можливий нюанс полягає в тому, що невідомо, скільки в Штатів є цих комплексів. У відкритих джерелах немає інформації про кількість C-RAM. Однак прийнято вважати, що після виведення військ із Афганістану в Штатів багато Centurion C-RAM.

Нагадаємо, Україна просить у США системи C-RAM для боротьби з іранськими дронами. Вони зможуть захищати важливі об'єкти.

Раніше повідомлялося, що комплекс C-RAM зможе збивати російські крилаті ракети за рахунок високої скорострільності.