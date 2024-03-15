Лубинец просит провести расследование из-за поддержки Красного Креста РФ войны в Украине

Для достижения своих политических целей оккупанты могут использовать название гуманитарной организации, утверждает уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

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Нужно провести расследование информации о поддержке Российским Красным Крестом (РКК) войны против Украины. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он напомнил о том, что недавно в сети сообщили о причастности президента Российского Красного Креста к пропутинской "патриотической" организации, а сами сотрудники РКК говорят, что с "украинскими нацистами" невозможно установить мир. Кроме того, РКК является участником военных сборов и учений детей, на которых распространяют идеологию продолжения войны против Украины, а также используют символы агрессии "Z".

Также омбудсмен отметил, что, вероятно, речь идет о цели России, согласно которой на временно оккупированных территориях Украины должны работать новые организации РЧХ, которые будут получать финансирование из России.

Дмитрий Лубинец добавил, что такая ситуация является очередным подтверждением того, что для достижения своих политических и военных целей оккупанты используют мировое имя гуманитарной организации.

Отдельно он добавил о направлении письма в Международную Федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца с целью публичного осуждения таких действий, проведения прозрачного расследования действий РКХ, а также приостановления членства и участия РКХ в сообществе на период проведения следствия.

Если имеющиеся данные будут подтверждены по результатам следствия, нужно требовать исключения организации из федерации, убежден Лубинец. Он добавил, что Россия не должна прибегать к спекуляциям и использовать имя гуманитарной организации для воплощения преступных планов.

Напомним, что 24 марта Красный Крест сообщил о желании открыть офис в РФ недалеко от украинской границы, чтобы оказывать помощь жителям оккупированных территорий.