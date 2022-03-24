Красный Крест просит РФ разрешения открыть офис в Ростове-на-Дону, — СМИ

По информации журналистов, в открытом офисе намерены оказывать помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Красный Крест хочет открыть офис в России недалеко от украинской границы для оказания помощи жителям территорий восточной Украины, оккупированных Москвой, сообщает YeniSafak.

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По словам главы организации Петера Маурера, Международный комитет Красного Креста (МККК) обратился к российским властям с просьбой разрешить ему открыть представительство в российском городе Ростове-на-Дону, который находится на границе с Украиной.

Президент МККК отметил, что организация продолжит помогать жителям Донбасса.

"Мы готовы оказать больше помощи и удовлетворить их гуманитарные нужды, какими бы те ни были", — пообещал он.

Кроме того, Маурер также отметил необходимость сформировать "команду в Украине, которая бы направлялась в спорные зоны".

Также президент МККК заявил, что организация продолжит сохранять нейтралитет и ставить "во главу угла людей и их потребности".

"Я здесь защищаю людей и их потребности. Мы должны примирить их в рамках диалога воюющих сторон", — отметил он.

По его словам, Красный Крест будет "оказывать гуманитарную помощь в нейтральном ключе".

"Хотел бы заручиться вашей поддержкой в ​​укреплении структуры тылового обеспечения в России, чтобы улучшить нашу работу на Донбассе и в других частях Украины, находящихся под контролем российских вооруженных сил", — сказал он в Москве министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

[ + – ] Встреча Маурера с Лавровым

Отметим, на сайте Красного креста сообщается о том, что президент организации прибыл в Москву. В МККК заявили, что организация "прилагает большие усилия, чтобы помочь людям, бежавшим в Россию, покинувшим свои дома на Донбассе".

По словам Маурера, он прибыл для обсуждения ряда важных вопросов, в том числе доставки гуманитарной помощи в зоны конфликта, обеспечения взаимоприемлемости для России и Украины доставки гуманитарной помощи на спорные территории и улучшения логистики.

Он также поблагодарил Лаврова за многолетнее "позитивное сотрудничество" с Россией в различных частях мира, в том числе в Украине, и выразил надежду, что это продолжится.

Ранее Фокус сообщал, что "Укрзалізниця" попросила международный Красный крест организовать гуманитарный коридор из Волновахи.