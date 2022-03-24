Червоний Хрест просить РФ дозволу відкрити офіс у Ростові-на-Дону, — ЗМІ

За інформацією журналістів, у відкритому офісі мають намір надавати допомогу українцям, які постраждали від російської агресії.

Червоний Хрест хоче відкрити офіс у Росії неподалік українського кордону для надання допомоги мешканцям територій східної України, окупованих Москвою, повідомляє YeniSafak.

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За словами голови організації Петера Маурера, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) звернувся до російської влади з проханням дозволити йому відкрити представництво в російському місті Ростові-на-Дону, яке розташоване на кордоні з Україною.

Президент МКЧХ зазначив, що організація продовжить допомагати жителям Донбасу.

"Ми готові надати більше допомоги та задовольнити їхні гуманітарні потреби, хоч би якими вони були", — пообіцяв він.

Крім того, Маурер також наголосив на необхідності сформувати "команду в Україні, яка б прямувала до спірних зон".

Також президент МКЧХ заявив, що організація продовжить зберігати нейтралітет і ставити "в основу людей і їхні потреби".

"Я тут захищаю людей та їхні потреби. Ми повинні примирити їх у межах діалогу сторін, що воюють", — зазначив він.

За його словами, Червоний Хрест "надаватиме гуманітарну допомогу в нейтральному ключі".

"Хотів би заручитися вашою підтримкою в зміцненні структури тилового забезпечення в Росії, щоб покращити нашу роботу на Донбасі та в інших частинах України, які під контролем російських збройних сил", — сказав він у Москві міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

[ + – ] Зустріч Маурера з Лавровим

Зазначимо, на сайті Червоного хреста повідомляється, що президент організації прибув до Москви. У МКЧХ заявили, що організація "докладає великих зусиль, щоб допомогти людям, які втекли до Росії, покинули свої будинки на Донбасі".

За словами Маурера, він прибув для обговорення низки важливих питань, зокрема доставки гуманітарної допомоги до зон конфлікту, забезпечення взаємоприйнятності для Росії та України, доставки гуманітарної допомоги на спірні території та покращення логістики.

Він також подякував Лаврову за багаторічну "позитивну співпрацю" з Росією в різних частинах світу, зокрема в Україні, і висловив сподівання, що це продовжиться.

Раніше Фокус повідомляв, що Укрзалізниця попросила Міжнародний Червоний хрест організувати гуманітарний коридор з Волновахи.