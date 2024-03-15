Лубінець просить провести розслідування через підтримку Червоного Хреста РФ війни в Україні

Для досягнення своїх політичних цілей окупанти можуть використовувати назву гуманітарної організації, стверджує уповноважений Верховної Ради з прав людини.

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Потрібно провести розслідування інформації про підтримку Російським Червоним Хрестом (РЧХ) війни проти України. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він нагадав про те, що нещодавно в мережі повідомили про причетність президента Російського Червоного Хреста до пропутінської "патріотичної" організації, а самі співробітники РЧХ кажуть, що з "українськими нацистами" неможливо встановити мир. Крім того, РЧХ є учасником військових зборів та навчань дітей, на яких розповсюджують ідеологію продовження війни проти України, а також використовують символи агресії "Z".

Також омбудсмен зазначив, що, ймовірно, мова йде про мету Росії, згідно з якою на тимчасово окупованих територіях України повинні працювати нові організації РЧХ, які будуть отримувати фінансування з Росії.

Дмитро Лубінець додав, що така ситуація є черговим підтвердженням того, що для досягнення своїх політичних і військових цілей окупанти використовують світове ім’я гуманітарної організації.

Окремо він додав про направлення листа до Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця з метою публічного засудження таких дій, проведення прозорого розслідування дій РЧХ, а також призупинення членства та участі РЧХ у співтоваристві на період проведення слідства.

Якщо наявні дані будуть підтверджені за результатами слідства, потрібно вимагати виключення організації з федерації, переконаний Лубінець. Він додав, що Росія не повинна вдаватися до спекуляцій та використовувати ім’я гуманітарної організації для втілення злочинних планів.

Нагадаємо, що 24 березня Червоний Хрест повідомив про бажання відкрити офіс у РФ неподалік українського кордону, аби надавати допомогу мешканцям окупованих територій.