Украинцы "хакнули" карту российского военкора: "Тринадцатый" устроил истерику в сети

Егор Гузенко пожаловался, что украинцы, кроме блокировки банковской карты, "снесли" его сообщество в соцсети "ВКонтакте", и заявили на отца военкора, мол, тот захватил заложников.

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Российский оккупант и блогер Егор Гузенко "Тринадцатый", который недавно восстал из мертвых, остался без средств к существованию. Украинские хакеры "положили" его банковскую карточку. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Так, киберспециалисты буквально пустили оккупанта по миру с протянутой рукой. Ему заблокировали банковскую карточку со всем нажитым на ней "имуществом" в виде зарплаты за убийства украинцев и средствами, которые он собирал для армии РФ.

"Х*хлы полностью сложили мне Сбер, заблокировав по ФЗ-115. При этом, четверо суток подряд блокировали вход в приложение, путем ложных сообщений о потере карты в банк. Заблокировали один из номеров, который был привязан к банку, путем взлома личного кабинета МТС (да, оператор связи сам о**ел от такой подачи). Заблокировали вход в онлайн-банк "Тинькофф", на имя моего отца, снесли наше сообщество ВКонтакте", — пожаловался Гузенко.

Потерпевший также заявил, что неизвестные позвонили в дежурную часть города Новопавловска, Ставропольского края, по месту прописки "Тринадцатого" и сообщили, что его отец — пенсионер МВД удерживает заложников. Далее он

На этом истерика "Тринадцатого" не закончилась. Через час он выдал новый гневный пост, в котором заявил, что его экс-супруга и дети получат от него "х*й, а не алименты", а банк получит "х*й, а не уплату по кредиту".

Напомним, что российский оккупант Егор Гузенко призвал убивать украинских детей. По словам пропагандиста, украинские дети уже не люди, а "вирус лечится только уничтожением".