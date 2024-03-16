Українці "хакнули" карту російського військкора: "Тринадцятий" влаштував істерику у мережі

Єгор Гузенко поскаржився, що українці, окрім блокування банківської картки, "знесли" його спільноту у соцмережі "ВКонтакте", та заявили на батька військкора, мовляв, той захопив заручників.

Related video

Російський окупант і блогер Єгор Гузенко "Тринадцятий", який нещодавно повстав із мертвих, залишився без засобів для існування. Українські хакери "поклали" його банківську картку. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Так, кіберфахівці буквально пустили окупанта по світу з простягнутою рукою. Йому заблокували банківську картку з усім нажитим на ній "майном" у вигляді зарплати за вбивства українців та коштами, які він збирав для армії РФ.

"Х*хли повністю склали мені Сбер, заблокувавши по ФЗ-115. При цьому, чотири доби поспіль блокували вхід у додаток, шляхом хибних повідомлень про втрату картки в банк. Заблокували один із номерів, який був прив'язаний до банку, шляхом злому особистого кабінету МТС (так, оператор зв'язку сам о**їв від такої подачі). Заблокували вхід в онлайн-банк "Тінькофф", на ім'я мого батька, знесли нашу спільноту ВКонтакте", — пожалівся Гузенко.

Потерпілий також заявив, що невідомі зателефонували до чергової частини міста Новопавловська, Ставропольського краю, за місцем прописки "Тринадцятого" і повідомили, що його батько — пенсіонер МВС утримує заручників. Далі він

На цьому істерика "Тринадцятого не закінчилася. За годину він видав новий гнівний пост, в якому заявив, що його ексдружина і діти отримають від нього "х*й, а не аліменти", а банк отримає "х*й, а не сплату по кредиту".

Нагадаємо, що російський окупант Єгор Гузенко закликав вбивати українських дітей. За словами пропагандиста, українські діти вже не люди, а "вірус лікується тільки знищенням".