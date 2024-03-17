Удары России по Британии: разведчики назвали первые девять целей ВКС РФ

Переданный российским агентом документ раскрывает подробности, с каких аэродромов взлетят бомбардировщики. Два пункта на юге Англии оказались в зоне повышенного риска.

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Британские разведчики назвали девять целей, которые поразят российские военные в случае глобальной войны. Список городов привело издание Express со ссылкой на собственные источники в разведке.

Два пункта на юге Англии могут поразить бомбардировщики ВКР РФ дальнего действия. Инсайдер подтвердил, что один из городов "имеет военные связи", а другой — нет.

"Вполне вероятно, что города с историческими связями с вооруженными силами, такие как Олдершот, Колчестер и Портсмут, также в зоне риска. Другие варианты: от Чатема, Кента до Тидворта и Солсбери", — говорится в материале.

Британские города Олдершот, Колчестер и Портсмут модут быть в зоне риска удара России

Актуальный список объектов, имеющийся у британских спецслужб, передали офицеру британской разведки в Восточной Европе российским агентом. Помимо целей, в нем раскрываются подробности, с каких военных аэродромов будут летать российские бомбардировщики, а также количество самолетов, выделенных для операции.

Идея может заключаться в отвлечении команд быстрого реагирования Королевских ВВС с помощью ложного маневра, прежде чем быстро пойти в настоящую атаку.

"Авиаудар РФ по Великобритании, конечно, станет объявлением войны и остальным членам НАТО", — добавил источник.

Начальник Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс ранее предупредил о возможной войне против России через несколько лет. Эксперты НАТО считают, что Путин реализует план по контролю большей части Европы.

"Даже если бы Россия захотела напасть на Великобританию в одиночку, ей пришлось бы подождать, пока она не закончит войну в Украине", — замечал Сандерс.

Напомним, министр обороны Британии Грант Шэппс во время визита в Украину не стал рисковать поездкой в Одессу. Чиновник побоялся ракетных ударов россиян.

Фокус ранее писал, что Королевские ВВС Великобритании готовятся получить 14 новых тяжелых вертолетов Boeing H-47 Chinook Extended Range. Поставки техники могут начаться в 2027 году, цена контракта — 2,34 млрд евро.