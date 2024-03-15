Британские ВВС получат 14 новых вертолетов Boeing H-47 Chinook повышенной дальности (видео)

Новые вертолеты будут способны поддерживать операции на расстоянии до 1000 миль. H-47 ER оснастят современной цифровой кабиной и цифровой системой автоматического управления полетом.

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Королевские ВВС Великобритании (RAF) получат 14 новых тяжелых вертолетов Boeing H-47 Chinook Extended Range в рамках сделки, согласованной с правительством США. Новые летательные аппараты будут иметь увеличенную дальность полета — до 1000 миль. Об этом 14 марта заявила пресс-служба Великобритании.

Отмечается, что вертолеты Chinook увеличенного радиуса действия будут способны поддерживать операции от пустыни до Арктики. Машины будут оснащены современной цифровой кабиной и обладают повышенной живучестью.

Как сообщили в European Security & Defence, поставки новых самолетов должны начаться в 2027 году. По словам британского министра обороны Гранта Шаппса стоимость контракта составляет 2 млрд фунтов стерлингов (2,34 млрд евро).

Он отметил, что его предшественник на посту министра обороны Бен Уоллес способствовал снижению цены контракта на 300 млн фунтов стерлингов, отказавшись подписывать сделку после того, как ее стоимость значительно выросла с первоначальной цифры в 1,4 млрд фунтов стерлингов в апреле 2021 года.

RAF располагает парком из 59 вертолетов Chinook HC5/HC6/HC6A, 39 из которых находились в эксплуатации по состоянию на 1 апреля 2023 года. Новые машины заменят старые Chinook, находящиеся на данный момент на вооружении Королевских ВВС, которые впоследствии будут проданы или пойдут на запчасти.

Возможности новых H-47 ER

Новые вертолеты Chinook будут способны перевозить 55 человек или 10 тонн груза. При этом их дальность полета будет вдвое больше, чем у нынешних Chinook на 740 км, что сделает их особенно подходящими для операций спецназа. Максимальной скорость вертолет — 300 км/ч.

H-47 ER будут обладать целым рядом новых возможностей, включая усовершенствованную цифровую кабину, модернизированный планер для повышения устойчивости и живучести, а также цифровую систему автоматического управления полетом, позволяющую пилотам зависать в зонах ограниченной видимости.

"Chinook — один из наших самых знаковых самолетов, который эксплуатировался во всех крупных конфликтах, начиная с Фолклендской войны. Реализация этой сделки не только укрепит наш потенциал, но и будет способствовать развитию британской промышленности и профессиональных навыков", — подчеркнул Шаппс.

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Ранее сообщалось, что Министерство обороны Великобритании объявило о тендерных предложениях для своей программы "Новые средние вертолеты". Ожидается, что Королевская армия получит 44 вертолета средней грузоподъемности. Среди претендентов — Boeing H175M, Sikosrky Black Hawk и Leonardo AW149.