Британські ВПС отримають 14 нових вертольотів Boeing H-47 Chinook підвищеної дальності (відео)

Нові вертольоти будуть здатні підтримувати операції на відстані до 1000 миль. H-47 ER оснастять сучасною цифровою кабіною і цифровою системою автоматичного управління польотом.

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Королівські ВПС Великої Британії (RAF) отримають 14 нових важких гелікоптерів Boeing H-47 Chinook Extended Range у рамках угоди, узгодженої з урядом США. Нові літальні апарати матимуть збільшену дальність польоту — до 1000 миль. Про це 14 березня заявила пресслужба Великої Британії.

Зазначається, що вертольоти Chinook збільшеного радіусу дії будуть здатні підтримувати операції від пустелі до Арктики. Машини будуть оснащені сучасною цифровою кабіною і мають підвищену живучість.

Як повідомили в European Security & Defence, постачання нових літаків мають розпочатися 2027 року. За словами британського міністра оборони Гранта Шеппса вартість контракту становить 2 млрд фунтів стерлінгів (2,34 млрд євро).

Він зазначив, що його попередник на посаді міністра оборони Бен Воллес сприяв зниженню ціни контракту на 300 млн фунтів стерлінгів, відмовившись підписувати угоду після того, як її вартість значно зросла з початкової цифри в 1,4 млрд фунтів стерлінгів у квітні 2021 року.

RAF має у своєму розпорядженні парк із 59 вертольотів Chinook HC5/HC6/HC6A, 39 з яких перебували в експлуатації станом на 1 квітня 2023 року. Нові машини замінять старі Chinook, що перебувають наразі на озброєнні Королівських ВПС, які згодом будуть продані або підуть на запчастини.

Можливості нових H-47 ER

Нові вертольоти Chinook будуть здатні перевозити 55 осіб або 10 тонн вантажу. При цьому їхня дальність польоту буде вдвічі більшою, ніж у нинішніх Chinook, на 740 км, що зробить їх особливо придатними для операцій спецвійськ. Максимальна швидкість вертольота — 300 км/год.

H-47 ER матимуть цілу низку нових можливостей, включно з удосконаленою цифровою кабіною, модернізованим планером для підвищення стійкості та живучості, а також цифровою системою автоматичного управління польотом, що дає змогу пілотам зависати в зонах обмеженої видимості.

"Chinook — один із наших найзнаковіших літаків, який експлуатувався в усіх великих конфліктах, починаючи з Фолклендської війни. Реалізація цієї угоди не тільки зміцнить наш потенціал, а й сприятиме розвитку британської промисловості та професійних навичок", — підкреслив Шеппс.

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Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Великої Британії оголосило про тендерні пропозиції для своєї програми "Нові середні вертольоти". Очікується, що Королівська армія отримає 44 вертольоти середньої вантажопідйомності. Серед претендентів — Boeing H175M, Sikosrky Black Hawk і Leonardo AW149.