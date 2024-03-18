Не только ТЦК: кто еще может вручать повестки в Украине

Адвокаты предупреждают, что сотрудники полиции и территориальной обороны не имеют полномочий для вручения повесток, однако они могут сопровождать лиц, которым разрешено оповещать граждан о необходимости явиться в ТЦК.

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В Украине действует военное положение, которое Верховная Рада продлила в начале февраля на 90 дней — до 13 мая. Действует также закон о всеобщей мобилизации, поэтому военнообязанным продолжают вручать повестки. Кто имеет право это делать, рассказывают специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Как подчеркивают юристы, выдавать повестки могут на улице, в общественных заведениях, на блокпосте или в других местах — это вполне законно, поскольку место вручения повесток никак не регламентировано законодательством, а потому делать это могут где угодно.

Вручать повестки имеют право:

сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий или организаций, работодатели;

руководители учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов.

"Следует помнить — на блокпостах повестку могут вручить только лица, указанные выше, выполняющие эти функции согласно закону", — замечают адвокаты.

Юристы акцентируют внимание на том, что сотрудники полиции и подразделений теробороны не могут вручать повестки, но могут сопровождать вышеуказанных лиц. В случае, если военнообязанный отказывается расписываться в получении повестки, ответственное лицо должно составить акт об отказе от получения повестки и направить его в военкомат.

Что касается ответственности, то в данном случае она административная. Однако в случае неявки военнообязанного по вызову в ТЦК в военное время на него может быть наложен штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (то есть от 1700 до 3400 гривен).

Кроме того, Национальная полиция имеет право задержать военнообязанного при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации и принудительно доставить в ТЦК.

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Ранее сообщалось, что иногда представители ТЦК и СП могут вручить повестку лицу с инвалидностью. В частности, в военкомате могут даже не знать об инвалидности.