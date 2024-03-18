Не тільки ТЦК: хто ще може вручати повістки в Україні

Адвокати попереджають, що співробітники поліції і територіальної оборони не мають повноважень для вручення повісток, однак вони можуть супроводжувати осіб, яким дозволено сповіщати громадян про необхідність з'явитися в ТЦК.

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В Україні діє воєнний стан, який Верховна Рада продовжила на початку лютого на 90 днів — до 13 травня. Діє також закон про загальну мобілізацію, тож військовозобов'язаним продовжують вручати повістки. Хто має право це робити, розповідають фахівці адвокатського об'єднання "Бачинський і партнери".

Як підкреслюють юристи, видавати повістки можуть на вулиці, у громадських закладах, на блокпості або в інших місцях — це цілком законно, оскільки місце вручення повісток жодним чином не регламентоване законодавством, а тому робити це можуть де завгодно.

Вручати повістки мають право:

співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП);

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств або організацій, роботодавці;

керівники навчальних закладів;

управителі багатоквартирних будинків.

"Слід пам'ятати — на блокпостах повістку можуть вручити тільки особи, зазначені вище, які виконують ці функції відповідно до закону", — зауважують адвокати.

Юристи акцентують увагу на тому, що співробітники поліції та підрозділів тероборони не можуть вручати повістки, але можуть супроводжувати зазначених осіб. У разі, якщо військовозобов'язаний відмовляється розписуватися в отриманні повістки, відповідальна особа має скласти акт про відмову від отримання повістки та направити його до військкомату.

Щодо відповідальності, то в такому разі вона адміністративна. Однак у разі неявки військовозобов'язаного за викликом до ТЦК у воєнний час на нього може бути накладено штраф від 100 до 200 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (тобто від 1700 до 3400 гривень).

Крім того, Національна поліція має право затримати військовозобов'язаного за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і примусово доставити до ТЦК.

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Раніше повідомлялося, що іноді представники ТЦК і СП можуть вручити повістку особі з інвалідністю. Зокрема, у військкоматі можуть навіть не знати про інвалідність.