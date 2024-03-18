Для воспитания и подготовки к войне: РФ создает сеть центров милитаризации молодежи, — ЦНС

По данным подполья, оккупанты форсированными методами наращивают деятельности региональных отделений всероссийского детско-юношеского общественного движения "Юнармия" на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

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По планам российских властей, в захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей будет развернута инфраструктура центров военно-патриотического воспитания для молодежи. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Согласно решению Кремля в каждом муниципальном образовании субъектов РФ должны быть образованы зональные центры военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе", — говорится в ЦНС.

По данным, захватчики активизируют деятельность региональных отделений всероссийского детско-юношеского общественного движения "Юнармия" на оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины методами принуждения. Их первоочередной целью является изменение самоидентификации молодежи с целью создания более благоприятного отношения к Российской Федерации, а затем привлечение их в ряды силовых структур противника.

По данным источников, в рамках вышеупомянутой программы администрация оккупированного Севастополя намерена создать учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи под названием "Авангард" в пределах парка "Патриот".

Строительство этого центра запланировано на период с 2025 по 2027 год. По оценкам властей в Кремле, каждый год в центре могут пройти подготовку около 5 тысяч украинских детей из оккупированного полуострова.

Основная задача таких центров заключается в предоставлении услуг по организации военно-патриотического воспитания молодежи и популяризации военной службы, а также других форм государственной службы.

"Также такие центры активно взаимодействуют с ячейками постсоветской сети ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), где старшеклассники и студенты проходят определенные курсы подготовки. Например, после прохождения автошколы, кроме водительского удостоверения им присваивают первичную военно-учетную специальность и включают в резерв ВС РФ", — добавляют в ЦНС.

На территории оккупированного Крыма эта подготовка осуществляется в тесном взаимодействии с командованием Черноморского флота РФ, поскольку они в первую очередь и будут забирать таких "новобранцев".

Напомним, что недавно в ЦНС заявили, что российские захватчики свозят подростков с временно захваченной территории на "Юнтех". Цель этого мероприятия — научить их управлять дронами.