Для виховання і підготовки до війни: РФ створює мережу центрів мілітаризації молоді, — ЦНС

За даними підпілля, окупанти форсованими методами нарощують діяльність регіональних відділень всеросійського дитячо-юнацького громадського руху "Юнармія" на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

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За планами російської влади, у захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей буде розгорнуто інфраструктуру центрів військово-патріотичного виховання для молоді. Про це повідомляє Центр національного опору.

"Згідно з рішенням Кремля в кожному муніципальному утворенні суб'єктів РФ мають бути утворені зональні центри військово-патріотичного виховання та підготовки громадян до військової служби", — йдеться в ЦНС.

За даними, загарбники активізують діяльність регіональних відділень всеросійського дитячо-юнацького громадського руху "Юнармія" на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини методами примусу. Їхньою першочерговою метою є зміна самоідентифікації молоді з метою створення більш сприятливого ставлення до Російської Федерації, а потім залучення їх до лав силових структур противника.

За даними джерел, у рамках вищезгаданої програми адміністрація окупованого Севастополя має намір створити навчально-методичний центр військово-патріотичного виховання молоді під назвою "Авангард" у межах парку "Патріот".

Будівництво цього центру заплановано на період з 2025 по 2027 рік. За оцінками влади в Кремлі, щороку в центрі можуть пройти підготовку близько 5 тисяч українських дітей з окупованого півострова.

Основне завдання таких центрів полягає в наданні послуг з організації військово-патріотичного виховання молоді та популяризації військової служби, а також інших форм державної служби.

"Також такі центри активно взаємодіють з осередками пострадянської мережі ДТСААФ (Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту), де старшокласники та студенти проходять певні курси підготовки. Наприклад, після проходження автошколи, окрім водійського посвідчення, їм присвоюють первинну військово-облікову спеціальність і включають до резерву ЗС РФ", — додають у ЦНС.

На території окупованого Криму ця підготовка здійснюється в тісній взаємодії з командуванням Чорноморського флоту РФ, оскільки вони насамперед і забиратимуть таких "новобранців".

Нагадаємо, що нещодавно в ЦНС заявили, що російські загарбники звозять підлітків із тимчасово захопленої території на "Юнтех". Мета цього заходу — навчити їх керувати дронами.