"Этого не должно быть": нардеп рассказал, какую "лазейку" для уклонистов хотят перекрыть

По словам нардепа Егора Чернева, мужчины в Украине находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять смотрителей.

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Законопроект о мобилизации находится на рассмотрении в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности. Одним из основных аспектов этого законопроекта является закрытие лазейки для уклонистов, которые используют уход за людьми с инвалидностью как оправдание для того, чтобы избежать призыва на службу. Об этом сообщил заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, передает пресс-служба Верховной рады Украины.

"Мы услышали проблему людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Сейчас ищем формулу, при которой люди с инвалидностью не будут лишены необходимого ухода. С другой стороны, мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклонисты. Они находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять смотрителей. Этого не должно быть. Должен быть только один смотритель", — отметил нардеп.

Он также подчеркнул, что комитет ставит перед собой задачу соблюдения запросов Генштаба и Министерства обороны, сохраняя при этом баланс между правами, свободами и справедливостью.

После того как законопроект будет приведен в сбалансированный вид, он будет представлен на рассмотрение в сессионный зал Верховной рады, добавил депутат.

Законопроект о мобилизации

Напомним, 7 февраля Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект № 10449 об усилении мобилизации. Ко второму чтению народные избранники подали более 4200 поправок.

7 марта председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что документ находится на рассмотрении в комитете по вопросам национальной безопасности и обороны. Он прогнозировал, что народные депутаты могут вынести окончательное решение по законопроекту уже до конца марта.